Mañana vence el plazo para la recategorización en el monotributo

Se trata de recategorización correspondiente al primer semestre de este año. Los monotributistas que se mantengan en la misma categoría no deberán realizar ningún procedimiento.



El organismo fiscal aclaró que "los períodos de recategorización se llevan a cabo en enero y julio y para evaluar si corresponde, se debe tomar en cuenta la actividad de los últimos 12 meses respecto a la facturación o alguno de los otros parámetros utilizados como la superficie afectada, los alquileres devengados anualmente o el consumo de energía eléctrica".



El importe correspondiente a la nueva categoría se abonará al mes siguiente a la recategorización. El organismo señaló que "para realizar el trámite hay que ingresar al sitio web de la AFIP con clave fiscal”, y añadió que “si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se mantiene la misma categoría".