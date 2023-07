Rodríguez Larreta promete reabrir El Palomar

En plena campaña electoral y en referencia a un tema que genera polémica en el interior de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, expresó: "Aerolíneas tiene que autofinanciarse como toda empresa, hay que plantear déficit cero durante el primer año".

A la vez sentenció "Los argentinos no tienen por qué subsidiarla", y agregó: "Tenes miles de aerolíneas en el mundo que se autofinancian, algunas hasta ganan plata".



Sus dichos llegaron luego de que el diputado de Unión por la Patria y dirigente de La Cámpora, a través de una modificación de la Ley 26.466, buscara blindar la aerolínea de bandera para hacer más difícil cualquier intento de privatización. La iniciativa establece "la prohibición de la transferencia de las acciones sin la autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros".



Al respecto, el dirigente del PRO planteó la necesidad de que la compañía "esté equilibrada" y que los argentinos "no tengan que subsidiarla todos los años". "Son 700 millones de dólares por año que la familia del Conurbano subsidia a través del IVA de la leche", calculó en una entrevista con el canal de aire Todo Noticias.

"No digo que haya que cerrar ni que privatizar, digo que los argentinos no tienen por qué subsidiarlo", remarcó al tiempo que se mostró firme en recortar el financiamiento estatal de no equilibrar las cuentas. En la misma línea, aclaró: "Si no logra ese equilibrio no se le de más plata. Lo digo para aerolíneas como para cualquier empresa, por qué la señora del Conurbano con el IVA de su leche tiene que pagarle pasajes gratis a los familiares de Aerolíneas".

"Los directivos de Aerolíneas sabrán cómo hacer para tener un presupuesto equilibrado", agregó, y reiteró: "Que se autofinancien. Tienen las condiciones y hay activos que el Estado".

Por último, acusó al Gobierno de Alberto Fernández de haber cerrado el Aeropuerto El Palomar "porque lo abrió (Mauricio) Macri" y prometió reabrirlo de convertirse en Presidente. "El Palomar lo vuelvo a abrir al otro día, hay que hacer obras porque lo dejaron deteriorarse", aseveró.