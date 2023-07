Inauguraron el gasoducto Néstor Kirchner

El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa, se mostraron ayer juntos al compartir el acto de inauguración formal del gasoducto Néstor Kirchner, en coincidencia con el Día de la Independencia.

En la localidad bonaerense de Salliqueló, el jefe de Estado y la titular del Senado posaron para las cámaras uno al lado del otro al abrir la primera válvula y habilitar de ese modo el paso de gas, en lo que significó un reencuentro para ambos en público desde la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el 1° de marzo pasado.

Fue, además, la primera fotografía de unidad que protagonizan los integrantes del Poder Ejecutivo junto al precandidato presidencial de Unión por la Patria tras la oficialización de la postulación de Massa para suceder a Fernández en la Casa Rosada.

Del evento también participaron el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, en el escenario.

En las primeras filas también se ubicaron referentes de todos los sectores del oficialismo, como los albertistas Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz, y los kirchneristas Máximo Kirchner, Eduardo "Wado" De Pedro, junto con el otro precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois.

Massa fue el primero en hablar y en su discurso agradeció al Presidente y a la vice, además de a los trabajadores y las empresas argentinas que participaron en la construcción.

"Gracias al presidente (Fernández) por seguir con este proyecto cuando el FMI nos pedía que lo frenáramos", resaltó el titular del Palacio de Hacienda, que anunció: "Cuando hablamos de ahorro ya no vamos a importar gas en barco, sino que vamos a usar el de nuestro subsuelo. En 15 días licitamos el gasoducto reversal del norte".

Según destacó, "Argentina va a pasar a ser un país de déficit de dólares a uno con superávit porque estamos haciendo las obras que cambian esa ecuación".

Luego tomó la palabra la vicepresidenta, que primero apuntó a los empresarios al hacer referencia a una frase contra la política que lanzó días atrás Eduardo Eurnekian.

"No sé qué les pasa a los empresarios que en esos seminarios cuando se juntan entre ellos hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande. Y es un gran empresario, tiene fuerte inversión en Santa Cruz", señaló Cristina Kirchner.

La expresidenta recalcó que "está mal generalizar y decir pavadas", y subrayó: "Al FMI no lo trajo un político, era uno de ustedes, lo trajo uno que es del bando de los empresarios", al referirse al expresidente Mauricio Macri.

En tanto, Cristina Kirchner dio una nueva muestra de respaldo a Massa y expresó: "Te hiciste cargo en un momento muy complejo, no arrugaste y eso siempre es bueno".

"Hay que entender la función pública es 24 por 24, toda la libido debe estar concentrada en eso, no quiere decir que te salgan bien las cosas, pero si no le ponés empeño, seguro no te salen", destacó.

El cierre estuvo a cargo de Fernández, que afirmó que es su último 9 de Julio como presidente y, tras hacer un repaso de su gestión, evaluó que "cumplió" con el general Juan Domingo Perón.

Al hablar de las elecciones, sostuvo que "no todas las opciones son lo mismo" y subrayó: "Si gobernar es generar trabajo", como decía Perón, entonces ha "cumplido".

"La decisión de hacer ese gasoducto fue una decisión tomada por nuestro Gobierno, por todos en nuestro Gobierno. Gracias a Dios que pudimos hacer este gasoducto con recursos argentinos, con empresas y trabajadores argentinos", destacó.

"No me quejo, porque a cada problema que me encontré, como soy peronista, le puse el pecho y cada problema que tuvimos lo enfrentamos y lo solucionamos. Y así también digo con orgullo que llevamos 32 meses ininterrumpidos creando trabajo registrado y que se crearon en nuestra gestión más de un millón 100 mil puestos de trabajo", finalizó Alberto Fernández.