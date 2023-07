Con impulso del oficialismo: Diputados busca avanzar con la ampliación de licencias parentales

Con fuerte impulso del oficialismo, la Cámara de Diputados avanzaba esta tarde con el debate sobre la ampliación de licencias maternales, paternales y parentales, con la misión de sacar al país del atraso normativo en el que se encuentra en esta materia.

Por ejemplo, la legislación actual concede apenas dos días de licencia por paternidad, y la idea es extenderla a una duración de 45 días. En el caso de las licencias por maternidad, se propone llevarlas a 126 días, y las de adopción a 90 días.

En un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, y Mujeres, Géneros y Diversidad, se desarrolla una reunión informativa con oradores invitados para volcar su punto de vista y dotar insumos a la discusión.

En un próximo plenario conjunto, que tiene como cabecera a la comisión presidida por Vanesa Siley, podría avanzarse en la firma del dictamen o de los dictámenes.

Tras la introducción a cargo de la presidenta de Legislación del Trabajo inauguró el debate la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, quien además es secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades de la CTA de los Trabajadores.

La funcionaria de Axel Kicillof advirtió sobre las excusas que muchos sectores oponen para entorpecer el desenvolvimiento de este debate sobre los derechos laborales.

"Siempre se plantea que no es el tiempo, siempre parece que puede haber alguna otra prioridad frente al debate de la ampliación de derechos fundamentales como son los derechos al cuidado y a cuidar, que no es solo para trabajadores y trabajadoras sino un derecho de los hijos e hijas, para toda persona dependiente que tiene que tener la posibilidad de que la persona responsable tenga el tiempo para el cuidado y que sea de calidad", evaluó.

Para Díaz, "esta Cámara de Diputados está dando un debate histórico" porque "está generando una oportunidad histórica de reconocer derechos fundamentales a una práctica social".

"Espero que no pierdan esta enorme e histórica oportunidad de consagrar ampliación de derechos laborales que son fundamentales porque reproducir la vida y cuidarla es una tarea del conjunto de la sociedad", cerró.

Por su parte, el presidente del Área de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan José Etala, se manifestó contrario a las modificaciones propuestas para otorgar derechos laborales y advirtió que el costo de financiamiento recaerá en los empleadores.

"Es muy fácil hacer más licencias mientras las pague otro, y acá la pagarían los empresarios", se quejó.

El directivo de la UIA agregó que "las asignaciones familiares no son un beneficio que el Estado graciosamente paga" sino que "lo pagan los empleadores".

"Históricamente hemos hecho aportes al sistema de seguridad social con destino a las asignaciones familiares", indicó.

Además resaltó que "todos estos beneficios para los trabajadores y costos para los empleadores son sólo para los trabajadores formales"

"Siempre somos los mismos. Hay un 40 o 38% (de trabajadores informales) que no van a tener acceso a estos beneficios y un número de empresas que tampoco lo van a poder afrontar", advirtió.

Y remató: "Siempre los mayores costos caen en las mismas empresas. Eso es algo que no nos parece equitativo".

A su turno, la secretaria General Adjunta de las 62 Organizaciones Peronistas y secretaria de Género de Camioneros, Karina Moyano, calificó el proyecto de "fantástico".

"Cada vez que se habla de derechos a trabajadores y trabajadoras y se amplían hay que celebrarlo como dirigentes porque estamos pensando humanamente", manifestó.

En cambio, el Presidente del Movimiento Nacional Pyme, Alejandro Bestani, cuestionó duramente el proyecto al explicar que el sector que representa, en el contexto actual de la Argentina, no puede "dar más trabajo" para reemplazar a las personas que estén de licencia ni "pagar más costos".

"Este universo que genera el 60% de la riqueza en la Argentina tiene apenas el 2% de financiamiento del PBI. Es imposible soportar más costos y sobre todo financiarlos", insistió.

Dudas en la oposición

El diputado de Evolución Radical (Juntos por el Cambio) Martín Tetaz le puso voz a las dudas de la oposición con el alcance de la reforma que el oficialismo y otros bloques como el Frente de Izquierda y el Partido Socialista buscan consagrar.

"Creo que el proyecto adolece de abarcar demasiado y apretar poco. Genera un montón de problemas en términos de costos que no son estrictamente necesarios. Podríamos generar un consenso para igualar derechos sin tener un impacto sobre los costos de las empresas", opinó.

Por ejemplo el economista sugirió "tratar de la misma manera a un adoptante de un gestante" e insinuó que podría "haber un consenso generalizado" y hasta "dictaminar por unanimidad".

También coincidió con el espíritu del proyecto de "tratar igual en términos de licencias a un monotributista respecto de una persona que tiene otro régimen laboral".

Además, el economista destacó como un común denominador el concepto de "no discriminar las licencias por género, porque eso hace que los empresarios contraten menos mujeres, y eso es un motivo de la brecha de género".

"Hay evidencias científicas de eso. Avancemos en ese sentido", exhortó Tetaz.

Por el contrario, consideró que "es una barbaridad" y "una locura" que el proyecto estipule "más días por casamiento que por fallecimiento de un familiar".

"No podemos duplicar las licencias. Ahí no va a haber consenso. Las pymes, las mas perjudicadas, van a hacer un planteo. No es un problema de costos. No importa que lo termine pagando la ANSES, ya que aún cuando lo termine pagando la ANSES implica un costo en términos de la productividad de cada una de las pymes, que además van a evitar la contratación de jóvenes", planteó.

Por su parte, su compañera de la bancada de Evolución Radical Carla Carrizo lamentó que las licencias por adopción de 90 días no estén equiparadas a las licencias de maternidad de 126 días que otorga el proyecto de ley.

Las claves del proyecto