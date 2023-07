“No vas a ser presidente”: la original campaña de Larreta contra trolls

Desde hace años las redes sociales tomaron la centralidad de las campañas electorales y frente al “No vas a ser presidente” con el que trolls reaccionan a las publicaciones de redes sociales de Horacio Rodríguez Larreta, precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, el Jefe de Gobierno porteño dio vuelta la “campaña negativa” con propuestas.

“#NovasaserPresidente” reacciona un usuario de Twitter a Rodríguez Larreta y el candidato postea la foto, con una oración y una crítica al oficialismo. “Si, no voy a ser un presidente cómplice del narcotráfico” responde Larreta, y además del tuit que lo critica pone una foto de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, con la frase: “Los narcos nos ganaron”.

La estrategia de Larreta también critica a otros opositores. Mientras que un usuario le remarcó: “Sí, en tu p... vida vas a ser presidente, siniestro”; Larreta contestó: “Sí, no voy a ser un presidente que esté a favor de la venta de órganos”, acompañado de una foto de Javier Milei, precandidato presidencial de La Libertad Avanza.

“Sí, no voy a ser un presidente que cierre las escuelas”, postea Rodríguez Larreta junto a una foto de Alberto Fernández. Las frases con críticas o propuestas se repiten: “Sí, no voy a ser un presidente que construya rutas que no van a ningún lado”; “Sí, no voy a ser un Presidente que tenga un vacunatorio VIP”; “Sí, no voy a ser un presidente con 18 tipos de dólar”.

“Sí, no voy a ser un presidente amigo del dictador Maduro”, asegura otro de los tuits que empezaron después de las tres de la tarde. A su vez, también criticó a Cristina Kirchner: “Sí, no voy a ser un Presidente que condicione a la Justicia”.

En el hilo de 11 tuits habla de políticas para el agro, críticas a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Javier Milei. Asimismo, aunque sin nombrarlo, cuestiona por los 18 tipos de dólar también al ministro de Economía, y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, que se encuentra en pleno desarrollo de un nuevo plan con el FMI.