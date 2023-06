Massa: "Una obsesión que debería tener el próximo Presidente es pagarle al FMI para que no vuelva"

El precandidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó hoy que "una obsesión" que tiene que tener el próximo Gobierno es "juntar todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al Fondo Monetario Internacional, sacarlo de la Argentina para no volver nunca más".

"Una obsesión que tiene que tener el próximo Presidente, el que sea, es juntar todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al Fondo Monetario Internacional y volver a sacarlo de la Argentina para no volver nunca más al Fondo", enfatizó Massa.

Al disertar sobre "La economía Argentina: situación actual y perspectivas" en la nueva edición de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el ministro de Economía destacó: "Es parte de una discusión que tenemos los países de ingreso medio en vías de desarrollo a nivel global".

"¿Qué significa ir al Fondo? Significa asumir metas, compromisos y obligaciones en términos de programa económico, significa ceder en parte tu autonomía para atarte a un programa que explica la capacidad de repago de tu país", subrayó.

En ese marco, el titular del Palacio de Hacienda indicó que en breve se sellarán las nuevas pautas para el programa que el FMI mantiene con la Argentina: "Estamos terminando de saldar el semestre, o los dos trimestres, con el Fondo, dejé al equipo trabajando. En las próximas horas se va a conocer públicamente cómo es el programa para los próximos seis meses".

"Tengo que tratar de ser aséptico en la mirada de este tema para que lo electoral no empañe la estabilización de las cuentas de la economía argentina, que juegan un papel importante y obviamente del flujo de bienes intermedios que necesitamos para llevar adelante obras", puntualizó Massa.

Durante su intervención frente a empresarios de la construcción, el ministro afirmó que el sector constructor fue "la primera víctima del acuerdo con el Fondo e hizo que Argentina termine 2019, por ese ancla, con 300 obras públicas, en términos de administración pública nacional, sin obras en Aysa, solo mantenimiento, lo mismo transporte".

"Con menos de 250 mil trabajadores en el sector. Con empresas que tuvieron que despedir masivamente gente o tener que apagar la luz por un tiempo", recordó el titular del Palacio de Hacienda.

Además, el precandidato presidencial relató: "El Fondo decía 'no pongan el gasoducto en el gasto del primer semestre porque puede esperar pero ustedes tienen que cumplir la meta'. Fue una discusión fenomenal el año pasado".

"Ahora para Argentina (el gasoducto) son 2000 millones de dólares de ahorro, y el año que viene van a ser 3800 millones. Era importante hacerlo. Nos dijeron que era imposible que lo terminemos. El 9 de julio no solo va a ser el Día de la Independencia sino que también va a ser el día de la independencia energética", enfatizó Massa.

Y concluyó: "La Argentina perdió en un golpe de clima 20 mil millones de dólares que iba a exportar. Si no asumimos ese dato de la realidad para analizar nuestras cuentas y a la hora de mirar nuestro contexto no podemos hacer ninguna evaluación. Tras las épocas de vacas flacas llegan después la de vacas gordas. Tenemos que trabajar para generar riqueza, no para pagar deuda".