Morales cargó contra Bullrich

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la UCR, Gerardo Morales, cargó en duros términos contra la postulante del PRO, Patricia Bullrich, y se preguntó si la dirigente busca hacer alianza con Javier Milei para "privatizar la educación pública, habilitar la venta de armas o reglamentar la venta de órganos”.

“El radicalismo tiene un programa que está bastante acordado con equipos de Liliita (Carrió), del peronismo y del larretismo dentro del PRO. Tenemos un programa de gobierno que es el que van a cumplir nuestros legisladores", dijo Morales. En ese marco, aseveró que está "muy lejos" de las propuestas de Milei, luego de que esta semana Bullrich adelantara que podría realizar acuerdos con Milei.

Y añadió: "¿Qué se va a acordar con Milei? Esos son algunos de los puntos cruciales que no compartimos, no son puntos secundarios del debate que nos va a cruzar durante toda la campaña. Ese es el debate, no la descalificación”.

“A Patricia Bullrich le dije que tenía que bajar un cambio con relación a las cosas que venía diciendo, a descalificaciones. Primero empezó con Horacio después me metió a mí y lo que tenemos que lograr desde Juntos por el Cambio es un debate de ideas con respeto”, insistió Morales.