Tensión en la interna oficialista

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, salió este viernes a responder con dureza las críticas que formuló la vicepresidenta Cristina Kirchner durante un acto en Santa Cruz. “Los que amenazan son canallas. Yo no lo soy. Solo advertí: si no podemos acordar, recurriré a la Justicia Electoral”, planteó el funcionario.

“La señora hace 20 años que me conoce. Me ha mandado a hacer todo tipo de trabajos y jamás dije que no. Nunca le saqué el cuerpo a hacer un trabajo por ella. Todos los trabajos que me haya pedido hacer los he hecho”, comenzó su respuesta y cerró: “La amenaza solo la hacen los canallas y yo no soy un canalla. No se lo acepto”.

En diálogo con CNN radio y otros medios, el ministro de Seguridad dijo sentir “un cariño personal” por Cristina Kirchner, el cual “no va a cambiar” por las filosas declaraciones realizadas por la titular del Senado.

“Lo que yo hice fue advertir 'che, tenemos que acordarlo entre nosotros y si no podemos acordar voy a recurrir a la Justicia Electoral'. ¿Qué es eso de Partido Judicial? ¿Qué me querés encajar un neologismo (...) sin saber adónde me querés llevar?”, argumentó.