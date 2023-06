Tolosa Paz: "Estamos en diálogo con Máximo Kirchner para garantizar la participación de las minorías"

La ministra de Desarrollo Social y precandidata a gobernadora bonaerense, Victoria Tolosa Paz, aseguró que su espacio está "en diálogo con Máximo Kirchner para poder garantizar la participación de las minorías" en el proceso electoral de Unión por la Patria.

La funcionaria nacional remarcó que hasta el próximo lunes hay tiempo para terminar el reglamento interno de los cargos provinciales y locales y señaló que para ello se encuentran "en diálogo" con el presidente del Partido Justicialista provincial y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

"Nosotros proponemos lo que ya está escrito y que funcionó muy bien con el Frente de Todos, con los mismos pisos y la misma distribución histórica para las minorías, pero nos encontramos en la Junta Provincial con un artículo que reza que empiezan a repartirse los concejales desde el séptimo lugar, entiendo que fue una confusión y estamos trabajando para que de acá al 19 esto no ocurra porque se estaría violando el principio constitucional de representación de las minorías de nuestra Constitución", sostuvo la dirigente platense.

La integrante del Gabinete también dejó en claro que esta discusión interna del reglamento alcanza a los intendentes "que vienen diciendo que quieren trabajar con las dos listas: ellos quieren jugar con la Y griega, con los dos candidatos a Presidente y a la Gobernación, pero hay un impedimento hasta ahora verbal que no está escrito en el reglamento".

Con respecto a la decisión de competir contra el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Tolosa Paz recalcó el convencimiento y la mirada en común con el postulante presidencial Daniel Scioli de que "las PASO son la mejor opción para dirimir las candidaturas" y agregó que "por la solicitud de Máximo Kirchner, al haber PASO, el candidato a Presidente tenía que tener en todas las categorías los precandidatos".

"Ahí fue cuando salí a darle sustento a la precandidatura de Daniel (Scioli), entendiendo que no es en contra del gobernador sino como parte del requerimiento que el Frente pone para competir".

Y lanzó: "Todos me ponen compitiendo contra Axel Kicillof y yo sigo sosteniendo que hasta que (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) no se expida, todavía no está claro contra quién va a competir Daniel Scioli y contra quién voy a competir yo en la Provincia".

Además, insistió en que "las PASO van a potenciar" al oficialismo y destacó: "Cualquiera sea el ganador, va a haber un liderazgo a partir del voto popular".

"Somos todos parte de un Gobierno que más allá de las complicaciones que lo hizo crujir, ahora tiene que dejar de hacerlo poniendo en la voz del pueblo los candidatos. El peligro del pueblo está en la vereda de enfrente con la Alianza Cambiemos y los libertarios con (Javier) Milei", concluyó.