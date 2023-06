Villa irá a juicio por violación tras la condena por violencia

La Justicia de Lomas de Zamora decidió elevar a juicio ayer la causa por abuso sexual contra el futbolista Sebastián Villa, que fue condenado el viernes en el Juzgado N° 2 de Lomas de Zamora a dos años y un mes de prisión en suspenso por lesiones leves y amenazas y luego apartado de Boca Juniors.

Los hechos que se le imputan datan de junio de 2021 y supuestamente ocurrieron en un country de la zona de Canning. La víctima, querellante en el caso, es Tamara Doldán. La decisión de la elevación a juicio fue tomada por el juez Javier Mafucci Moore, luego de que la fiscal Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Esteban

Echeverría, solicitó el 12 de mayo que el futbolista colombiano sea juzgado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, según se confirmó, un delito de prisión efectiva. El dictamen de la fiscalía “contiene las especificaciones concretas del tiempo, modo y lugar en que se cometió la conducta reprochada al imputado y una interpretación de la prueba citada”, aseguran fuentes del expediente. En su requerimiento, Mafucci Moore dispuso que Villa sea juzgado por un tribunal unipersonal, tal como ocurrió en su condena del viernes. El propio juez Mafucci Moore -que fue quien elevó a juicio a Villa en la causa por violencia de género- había rechazado detener al jugador en junio de 2022.

Según el requerimiento de la fiscal González, el hecho ocurrió entre la noche del 26 de junio de 2021 y la madrugada del 27, cuando Villa y Doldán, junto a otro grupo de allegados al futbolista, se encontraban en una vivienda del Country Venado II, ubicado en la localidad de Canning, partido de Esteban Echeverría. ”En momentos que ambos se encontraban acostados, el mentado Villa Cano comienza a insultarla a Doldán, tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro”, asegura el texto.

Tamara, nacida en Misiones, madre de un hijo, realizó la denuncia en la Justicia, asistió a hospitales donde se constataron sus lesiones, y enfrentó una extensa pericia psiquiátrica, donde las expertas que la analizaron coincidieron en que advertían los traumas propios de una violación y descartaron signos de fabulación, una prueba clave.

La víctima habló públicamente por primera vez mediados de junio de 2022 luego de un estricto silencio para protegerse. Recibió a Infobae en el estudio de su abogado querellante, Roberto Castillo, el hombre que impulsó su denuncia en los tribunales de Lomas de Zamora. Villa, a pesar de las dos imputaciones en su contra, todavía era titular en Boca. Lo sería por casi un año más.

“Siento dolor al verlo jugar. Me hiere. Me lastima muchísimo. Mirá, yo era de Boca y todo mi familia era de Boca. Se festejaba mucho cuando jugaba Boca, y eso es algo que no se puede hacer más en mi familia”, afirmó.