Momento de tensión en un acto de Kicillof: una mujer se subió al escenario e interrumpió su discurso

Una mujer irrumpió en el escenario durante un acto del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Al respecto, el mandatario bonaerense advirtió que "podría pasarle lo mismo" que a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en referencia al intento de atentado que sufrió el pasado 1° de septiembre.

"No hay hospitales, no tenemos seguridad, no tenemos pediatras en el hospital, los chicos no aprenden nada en el colegio", fueron las palabras de la joven al micrófono de Kicillof, pero rápidamente fue corrida por la seguridad.

Tras el momento de tensión y finalización del acto, Kicillof le dijo a la prensa: "Si sufro un atentado, me puede pasar lo de Cristina: ni siquiera se va a investigar".

La declaración del ex ministro de Economía de la titular del Senado hacen referencia al pedido del fiscal federal Carlos Rívolo de enviar a juicio a Fernando Sabag Montiel y a su novia Brenda Uliarte como coautores del intento de asesinato de la ex presidenta.

La acción de Rívolo fue rechazado por la defensa de la vice, que calificó el dictamen como "un nuevo acto de consagración de la impunidad". "Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta", sostuvo en un carta en redes.