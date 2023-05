Paro de colectivos: el Ministerio de Trabajo extendió la conciliación obligatoria

El ministerio de Trabajo extendió por diez días más la conciliación obligatoria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA ) y las empresas de colectivos y de esta forma mañana habría servicios de colectivo de manera normal. Se aguarda la respuesta de la UTA, para ver si acatan el llamado para seguir negociando, o insisten con la medida de fuerza gremial.

Durante la audiencia virtual celebrada este lunes por la tarde no se alcanzó un acuerdo por el aumento de salarios de los choferes, pero Trabajo decidió extender la conciliación que estaba vigente desde el 18 de mayo.

La conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en torno al conflicto que mantiene el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA ) y empresas de colectivos vencía hoy y de no extender Trabajo la conciliación, al no haber arribado a un acuerdo, se preveía que la entidad sindical llevase a cabo el martes un paro de actividades de 24 horas.

El paro había sido anunciado por la UTA, que reclama "una recomposición salarial urgente" para los choferes, el 22 de mayo pasado luego de no haber llegado a un acuerdo durante la reunión con el Ministerio de Transporte con cámaras empresarias.

El gremio conducido por Roberto Fernández informó que si el próximo lunes 29 de mayo no hay acuerdo entre ambas partes, al día siguiente habrá paro por 24 horas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en el interior del país.

“Finalizada la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y no habiéndose acordado el aumento salarial, esta entidad sindical ratifica que de no obtenerse el incremento pedido para la próxima audiencia, y con la finalización de la Conciliación Obligatoria, se iniciarán inmediatamente medidas de fuerza gremial, a partir de las 00 horas del día martes 30 de mayo, en todo el territorio del país”, comunicaron desde la UTA.

Desde la Asociación Argentina de empresarios de Transporte Automotor (AAETA), habían informado via Twitter anticipando el fracaso de las negociaciones que "luego de la reunión que tuvimos en el dia de hoy 10:30 hs (Cámaras empresarias con Autoridades nacionales) en el Ministerio de Transporte, la situación es igual que la descripta el 18 de mayo (cuando comenzó el período de conciliación obligatoria). Se requieren $ 6.200 Millones mensuales adicionales solo para satisfacer los reclamos de UTA ($ 25 adicional por pasajero). No hay definición respecto a cómo financiarlo (tarifa o subsidio) ni como financiar el otro 50% de los costos operativos (gasoil, repuestos etc) cuya inflación durante 2023 no se ha incorporado aun al calculo de subsidios."