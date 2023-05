Massa va en busca de divisas a China

El ministro de Economía, Sergio Massa, participará entre el 30 y el 31 de mayo próximos de la reunión anual convocada en China por el banco de los BRICS, con el objetivo de obtener respaldos para fortalecer las golpeadas divisas de la Argentina.

En su visita a Shangai, el funcionario nacional también espera obtener una señal del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS para garantizar las importaciones que la Argentina realiza desde Brasil, con el fin de que las reservas del Banco Central no se vean afectadas.

La agenda de Massa incluye una escala en Beijing y la negociación de un incremento del uso de yuanes habilitados en el comercio bilateral. El swap con China es de US$ 18.000 millones, y la ampliación fue de US$ 1.000 a 5.000 millones que se están utilizando.

Massa buscará ampliar la capacidad de uso, no el swap, precisaron desde el Ministerio de Economía. Según datos oficiales, el Gobierno autorizó importaciones en yuanes al país asiático por US$ 1.700 millones en el año, casi un tercio de los US$ 5.000 millones autorizados por China. La idea ahora es elevar el monto a US$ 9.000 millones.