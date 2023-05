Fue engañado con una oferta laboral y terminó preso en Etiopía

Esta semana, una organización que engañaba a jóvenes con una oferta laboral falsa para trasladar droga a Malasia, Etiopía y Tailandia cayó tras un operativo conjunto de la PSA y Gendarmería. Las “mulas” argentinas que cayeron en la trampa fueron detenidas en esos países y encarceladas por el tráfico de estupefacientes. Infobae accedió a los audios que uno de los “correos humanos”, que permanece preso en Etiopía desde el 18 de abril, le envió a un amigo cuando consiguió el empleo: “Pensé que era un chiste, que me estaba cargando alguno de los pibes. Porque me llamaron y me ofrecieron el mejor trabajo del mundo”, dijo. Por el caso hay tres detenidos.

La investigación, en la que intervino la fiscal auxiliar de la Procunar Patricia Cisnero, el Juzgado Federal 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, y el fiscal Sebastián Basso, determinó que la empresa “Global Finanzas” -la firma que la estructura usaba como fachada- tuvo, al menos, tres víctimas.

De acuerdo con fuentes de la causa, las víctimas mordieron el anzuelo luego de acudir a entrevistas laborales que se llevaron a cabo en una oficina ubicada sobre la avenida Del Libertador, en el partido de Vicente López.