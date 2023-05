Massa pidió “tener un programa” y reiteró su desacuerdo con las PASO

El ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, encabezó un encuentro del partido junto a sus principales referentes, a quienes pidió salir a convencer a los socios del Frente de Todos que "no hay orden económico sin orden político y no hay estrategia electoral sin tener competitividad".

El funcionario nacional expresó esos conceptos al cerrar la reunión de la Mesa Nacional del FR, en la previa al congreso partidario previsto para el 10 de junio, cuando definirán si vuelven a integrar el frente oficialista "y de qué forma". Sobe esta cuestión enfatizó que “el 10 de junio decidimos si participamos o no del Frente de Todos y de qué forma", aludiendo al paso formal que debe cumplir el partido para adherir al Frente de Todos.

Si bien insistió en que hoy su responsabilidad es ser ministro de Economía, reiteró que él no está de acuerdo con las PASO en el Frente de Todos, por lo que pidió dejar de lado las peleas internas. "El 10 de junio tomemos las decisiones que tengamos que tomar, pero hay que generar consciencia de que no hay orden económico sin orden político, no hay estrategia electoral posible si no se hace desde tener competitividad", consideró Massa.

Junto al ministro de Transporte, Diego Giuliano, y a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el ministro también señaló que "es clave ser competitivos y es clave definir un programa".

"Estamos obligados a dar certidumbre, porque antes de buscar el contrato de los próximos cuatro años, tenemos que ir a cumplir este contrato, que fue lastimado por el endeudamiento, lastimado por la pandemia, pero también con errores de otros gobiernos y también con errores propios por pérdidas de reserva y emisión descontrolada", destacó Massa.

En ese sentido, reclamó al oficialismo tener "la capacidad de hacer un mea culpa, a la hora de asumir cómo reparar los errores de otros gobiernos, pero también los propios errores, para reconciliarnos" con el electorado.

"No podemos quedar rehenes de peleas chiquitas de vanidades, porque lo que está en juego son derechos laborales, sindicales, de las pymes", enfatizó Massa, en un encuentro del que también participó la titular de Aysa, Malena Galmarini. Y agregó: "No estoy planteando ninguna posición personal, tengo claro que hoy soy ministro de Economía, y que ayudo a transitar el cierre de cuestiones que tiene que resolver la Argentina".

"El 10 de junio ya va a estar configurado si hay PASO o no hay PASO, ustedes ya saben lo que pienso, nosotros ya mostramos que no especulamos. Nos tiramos arriba de la bomba o agarramos la papa caliente, podíamos habernos quedado en la apacible tarea de presidir la Cámara de Diputados y sin embargo asumimos una responsabilidad", enfatizó el líder del FR.