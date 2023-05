Cómo es el nuevo plan de alivio fiscal para pymes

El Gobierno anunció un nuevo plan de alivio fiscal para micro, pequeñas y medianas empresas como parte del paquete de medidas económicas impulsadas tras conocerse la inflación de abril que alcanzó el 8,4%.

El beneficio para pymes está destinado a cancelar obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidos hasta el 30 de abril, por medio de facilidades de pago. El stock de deuda a regularizar se estima que alcanza los $456.063 millones. La medida favorece a 656.121 contribuyentes, de los cuales el 48,1% son Micro y Pequeñas Empresas, el 11,5% son Medianas Tramo I y el 31,2% son Pequeños Contribuyentes y Monotributistas.

Desde Economía estiman que a nivel de deuda, el 54,6% son Micro y Pequeñas Empresas, Medianas Tramo I y Monotributistas. En tanto que con respecto al tributo que se adeuda se calcula que el 18% corresponde al Impuesto a las Ganancias, el 34% al IVA, el 3% a Bienes Personales, el 37% a Aportes y Contribuciones y el 8% al Resto de Tributos y Aduaneros.

Obligaciones alcanzadas

Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social -incluidos sus intereses y multas- vencidas al 30/04/2023.

Multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la importación o exportación y liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como sus intereses, todo ello conforme a lo previsto en el Código Aduanero -Ley N° 22.415 y sus modificaciones- formulados hasta el 30/04/2023.

Incluye la deuda en discusión administrativa – judicial como así también la incluida en planes caducos hasta la vigencia de la presente resolución general

No se permite la refinanciación de planes vigentes.

No Incluye los vencimientos de ganancias y bienes personales -de personas humanas y sociedades- de diciembre de 2022.

Al mismo tiempo, la cartera que conduce Sergio Massa estableció que el alivio fiscal alcance a planes de pago vigentes de MiPyMEs con tasa Badlar, a pedido de las propias entidades

El presidente de CAME, Alfredo González, había advertido que “producto de los vaivenes macroeconómicos que afectan a nuestro país y que impactan de lleno en la microeconomía, las pymes hoy no tienen la capacidad de afrontar semejante aumento en las cuotas de sus planes de financiación y no van a poder pagar”.

Desde el ministerio de Economía recuerdan que “en el marco de la pandemia por Covid-19, se aprobó la Ley 27.653 que amplió la moratoria establecida en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (27.541)” y precisan que “a partir de abril se aplica la tasa Badlar para bancos privados, que se encuentra en el orden de un 70% anual”, explicando que “es por esta razón que los planes de pago a partir de ese mes tienen aumentos sustanciales, afectando principalmente a MiPyMEs”.

A raíz de eso, señalan que “la AFIP establecerá una espera para una proporción de los intereses de las cuotas de los planes de pago con vencimiento junio a diciembre de 2023”.

El Gobierno asegura que esta medida genera un alivio fiscal promedio del 50% de las cuotas mensuales de planes de pago que pagan las MIPyMES en el marco de la moratoria de la Ley 27.563.