Kicillof admitió que “hay posibilidades” de separar la elección bonaerense

Separar las elecciones bonaerenses de las nacionales dejó de ser un debate teórico y a puertas cerradas para Axel Kicillof, quien ayer admitió que existen “posibilidades” de definir una fecha aparte para los comicios provinciales en los que se definirá al futuro gobernador, los legisladores provinciales, intendentes y concejales. No solo eso: el mandatario dio argumentos para justificar ese desdoblamiento, un hecho que no se produjo nunca en Buenos Aires desde el regreso de la democracia.

“Sí, hay posibilidades [de separar las elecciones]”, señaló este jueves Kicillof, al terminar un acto en Berazategui en el que recorrió obras de remodelación del Hospital Evita Pueblo y puso en funcionamiento una ambulancia, acompañado por el intendente local, Juan José Mussi, jefe histórico del distrito que va por su quinto mandato. El primero fue en 1987, siempre atado a las boletas de la provincia y la Nación.

“Nuestras leyes nos permiten hacer la elección desdoblada”, continuó Kicillof, en diálogo con el medio Panóptico Sur para dejar atrás el plano formal e hilvanar una explicación política de la decisión que está en sus manos, a tiro de decreto. “Yo he escuchado muchas voces de la oposición que [desdoblar la elección bonaerense] era por una cuestión de oportunismo, que si les convenía que esté Milei, que no esté Milei... Ellos están con eso, ¿no?, nos corren por derecha y los tipos saltan a la derecha. Hay una olimpiada a ver quién va más a la derecha. Ya yo los he perdido de vista a esta altura, pero van, corriendo, a ver quién llega más lejos. ¿Qué prometen? Ajustar”, afirmó el mandatario.

“Entonces, yo le digo a la sociedad, porque tal vez el ajuste es una palabra medio abstracta: ¿qué derecho querés perder? Eso es lo que estamos discutiendo”, sostuvo.