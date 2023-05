Patricia Bullrich: "Siento que es el momento exacto para una personalidad como la mía"

La precandidata presidencial Patricia Bullrich afirmó que el país transita el "momento exacto" para una figura política como su "personalidad". Lo hizo en la cumbre de Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina).

"En un momento de normalidad total y con una matriz democrática razonable, podría ser una opción. En un país con dificultades y problemas profundos, el carácter y la determinación son una necesidad. Siento que sí, que voy a tener esa posibilidad porque es un momento exacto para una personalidad como la mía", argumentó la referente de PRO consultada por el moderador de la conversación.

Consultada por su compañero de fórmula, Bullrich resaltó que será una persona que con el mismo perfil y dirección ideológica que su equipo: "No necesitamos una persona conocida, sino por una convicción y nitidez por una idea; que no titubee, que no sea tibio".

Respecto a la conformación estructural en un eventual gobierno, la presidenta del PRO en uso de licencia afirmó que tendría en 8 y 10 ministerios: "Irá a una estructura más chata. Ahora, los únicos que laburan son los coordinadores". Además, sostuvo que su equipo se sometería a filtros en todas las áreas

Sobre su política económica, ratificó el bimonetarismo, pero "con un tipo de cambio único" y agregó: "Hay que terminar con el cepo porque lo único que logras con el cepo es que la economía se paralice. Nadie va a traer plata si no la puede sacar. El cepo es un cepo al crecimiento de la Argentina.

Para Bullrich, el dólar que regiría en ese sistema sería un promedio entre el dólar oficial y el dólar blue y aclaró que, para que eso suceda, el Banco Central debería estar fortalecido con reservas.

Milman y la causa por el intento de atentado contra Cristina Kirchner

El viernes pasado, Ivana Bohdziewicz, la ex asesora del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman reconoció que un perito informático había borrado su teléfono en unas oficinas de Bullrich.

Ivana Bohdziewicz admitió que pidió adelantar su declaración como testigo en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner porque se sentía "presionada". Sobre el final de la entrevista en AmCham, Bullrich negó la acusación y lanzó una picante frase en inglés: "Bullshit (mierda)".

