Córdoba: una nena está grave tras haber sido atacada por cuatro perros

Una nena de 9 años, oriunda del partido bonaerense de Pilar, se encuentra internada en grave estado tras ser atacada por cuatro perros en una vivienda de la localidad de Valle Hermoso de Punilla, Córdoba. Como consecuencia de la agresión, tuvieron que amputarle el brazo. Los animales fueron sacrificados por sus dueños.

El hecho ocurrió este domingo durante un cumpleaños familiar en el que participaba la nena acompañada por su abuela. “Fuimos a festejar el cumpleaños de mi hermana con mi nietita, la madre de ella no fue”, contó la señora en diálogo con medios locales. “No sabemos qué pasó, fue un segundo. Éramos muchas personas, estábamos comiendo. Ella salió y no sabemos si se acercó a los perros mientras comían. Eran los perros de mi hermana, cuatro perros grandes bien cuidados. No es la primera vez que la veían, la conocían”, agregó.

Luego, aseguró que los animales fueron sacrificados por la propia familia. Por su parte, Verónica Petri, la directora del Hospital de Niños, donde se encuentra internada la niña, manifestó que cuando ingresó presentaba “la amputación del miembro superior izquierdo, fractura expuesta de omóplato derecho, contusiones pulmonares, lesiones múltiples en cuero cabelludo y pabellones auriculares”.