El oficialismo entre las PASO y el consenso, la oposición se pelea y depura candidatos

El calendario electoral avanza a nivel nacional y obliga al Frente de Todos a acelerar sus definiciones sobre la posibilidad de que haya competencia interna en las PASO del 13 de agosto u optar por un candidato único de consenso, cuando faltan cincuenta días para el cierre de listas.

Mientras resurgen las voces que promueven la propuesta de que la vicepresidenta Cristina Kirchner sea candidata presidencial, diversos sectores de la coalición levantan la voz con un único pedido: que se reúnan el presidente Alberto Fernández, la Vicepresidenta y el ministro de Economía, Sergio Massa. La expectativa depositada en esa reunión es que permitiría destrabar el camino para la conformación de listas.

El pedido surgió explícitamente de dos de los encargados de organizar el congreso nacional del PJ del martes 16 de mayo en el microestadio de Ferro, como el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos y el canciller Santiago Cafiero, quienes impulsan una reunión entre el Presidente y su vice para acercar posiciones y lograr consensos previos al cónclave parlamentario.

La demanda fue reforzada por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien planteó: "Alberto y Cristina se tienen que juntar y definir las reglas de juego para enfrentar a una extrema derecha". Y agregó que en este punto el objetivo es "llegar con mayores certezas al congreso del Partido Justicialista", previsto para dentro de diez días.

Respecto al congreso partidario, en el kirchnerismo mantienen la ilusión sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner acepte ser candidata a Presidenta, aunque llegados a la exmandataria pusieron paños fríos a las versiones periodísticas que circularon en las últimas horas.

Sobre los posibles precandidatos, el senador neuquino Oscar Parrilli consideró días atrás que "todos los integrantes del Frente de Todos, Massa, Juan Grabois, Daniel Scioli y Eduardo De Pedro son buenos candidatos. Yo no descarto a nadie", remarcó, aunque enfatizó que "Cristina es la figura política más importante que tiene el frente y que representa la esperanza de un futuro mejor".

Esta semana hubo también un respaldo de dirigentes de la CGT a la candidatura de Massa en un acto que organizó la central obrera el pasado martes en la cancha de Defensores de Belgrano por el Día del Trabajador.

Por otro lado, un eventual triunfo mañana del gobernador de La Rioja Ricardo Quintela en las elecciones provinciales revitalizaría al FdT: el presidente Alberto Fernández tiene planeado viajar el lunes a la provincia, con la expectativa de potenciar un mensaje esperanzador para la coalición.

El propio Massa alimentó las versiones sobre una posible candidatura con una serie de historias que publicó en su cuenta de Instagram en las últimas horas.

Mientras tanto, a cien días de las PASO, el Partido Justicialista pone en funcionamiento su estructura partidaria para dar los pasos formales hacia los acuerdos de alianzas electorales: además del congreso nacional convocado para el martes 16 de este mes en el microestadio de Ferro se llamó a reunión al órgano partidario del PJ bonaerense, el sábado 13 en La Matanza, y del PJ porteño, el miércoles 17.

En ese marco, los consejos del PJ bonaerense y del porteño convocaron a sus propios congresos con el objetivo de habilitar que el partido pueda integrar un frente electoral.

En el distrito bonaerense, durante la última reunión del PJ de la provincia que conduce el diputado Máximo Kirchner se convocó al congreso del partido para el próximo sábado 13 de mayo a realizarse en La Matanza, distrito del presidente de ese órgano partidario, el intendente Fernando Espinoza.

Por su parte, el PJ de la ciudad de Buenos Aires -que preside el senador nacional Mariano Recalde- realizó el miércoles último -3 de mayo- una reunión del consejo metropolitano en su sede de la calle San José, donde se convocó a su propio congreso partidario para el miércoles 17 de este mes.

Ambos congresos influirán sobre o estarán atravesados por los debates y acuerdos que se logren a nivel nacional en el encuentro del PJ nacional del martes 16 en Ferro. En los congresos comenzarán a discutirse informalmente dos temas: la conformación de la Junta Electoral y las bases y condiciones de participación en las PASO, cuyo plazo de presentación vence el 19 de junio ante la justicia electoral.

La constitución de la Junta Electoral del frente es vital a la hora de aceptar o no las listas, lo que se transforma en un lugar clave para las categorías en las que hay internas.

Tensiones en la oposición

En tanto, Juntos por el Cambio apuró en los últimos días la ya anunciada depuración de sus candidaturas, aunque este fenómeno no implicó acuerdos entre los principales sectores enfrentados: el larretismo y el macrismo. La diputada nacional María Eugenia Vidal, quien todavía seguía en la disputa por una postulación presidencial, anunció que se baja de esa carrera, como se esperaba.

Con Macri jugado por la candidatura a la Casa Rosada de Patricia Bullrich y Larreta encarnando su propia postulación, Vidal cayó por su propio peso, sin lograr pararse como una posible candidata de unidad, ni a nivel nacional ni en la ciudad de Buenos Aires.

En este distrito también se bajó de su candidatura Soledad Acuña, otra de las postulantes que había sacado a la cancha Larreta para ofrecer opciones frente a la postulación de Jorge Macri, el candidato bendecido por su primo Mauricio y por la propia Bullrich.

Acuña declinó su candidatura, e inmediatamente Larreta propuso que se postulara a vicejefa de Gobierno del candidato amarillo que gane las PASO. En esa pelea quedaron ahora dos ministros porteños: Jorge Macri, titular de la cartera de Gobierno y exintendente del partido bonaerense de Vicente López, y Fernán Quirós, ministro de Salud del distrito capitalino.

Todo se encamina a que haya entonces una PASO entre ambos para ver quién será el candidato del PRO que quedará en carrera en CABA, salvo que haya un acuerdo para resolverlo puertas adentro, que hoy aparece como muy lejano en un marco de una interna que crece en intensidad.

Mientras que en el interior del país el PRO y el radicalismo avanzan en acuerdos en los principales distritos, a nivel nacional estos entendimientos aún no fueron planteados. En la semana se confirmó que Carolina Losada, de la UCR, será candidata a la gobernación por Santa Fe, secundada por Federico Angelini, del PRO.

También hubo acuerdo en Córdoba hace algunas semanas, donde Luis Juez del PRO será el candidato a gobernador y Rodrigo De Loredo, que también competía por ese puesto en representación de la UCR, irá por la intendencia de la capital mediterránea.

Sin embargo, estos acuerdos provinciales no se trasladan a distritos como la CABA o la Provincia de Buenos Aires, donde no solo no hay acuerdos de fórmulas cruzadas entre la UCR y el PRO, sino que el propio PRO presenta varias alternativas, todas dominadas por la disputa de fondo Larreta-Macri.

En el distrito bonaerense, Larreta y Diego Santilli, su candidato a gobernador, dieron en los últimos días una demostración de fuerza reuniendo a 30 referentes provinciales. Del otro lado, las huestes de Bullrich podrían contestar en los próximos días confirmando que Cristian Ritondo será el candidato a gobernador de ese sector, conocido popularmente como los "halcones" del PRO.

Por el lado del radicalismo, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, espera que un previsible triunfo de su candidato a la gobernación en los comicios de hoy en la provincia, Carlos Sadir, lo impulse a nivel nacional.

Rossi: "Si no hay fórmula de síntesis en el Frente de Todos, habrá PASO"

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, consideró que el escenario electoral interno del Frente de Todos (FdT) "no tiene su configuración definitiva", a menos de 50 días del cierre de listas, y sostuvo que si la dinámica interna termina generando una fórmula que congregue la voluntad mayoritaria de la coalición oficialista "habrá una fórmula de síntesis y si no, habrá PASO".

"El escenario electoral interno no tiene su configuración definitiva, si la dinámica termina generando una fórmula de síntesis que congregue la voluntad mayoritaria del FdT habrá formula de síntesis, si no la hay habrá PASO", aseveró el funcionario.

En tanto, mostró su desacuerdo con que un grupo de dirigentes "intenten sinterizar en un candidato que no sintetiza y eviten las PASO. Quién puede llegar a sintetizar es Cristina Fernández de Kirchner, pero ella ha dicho que no será candidata, me muevo con esa hipótesis", expresó, pero aclaró que "si ella compite nadie va a competir en su contra".

Sobre las propuestas electorales del espacio, Rossi indicó que "hay que contarles la verdad a los argentinos" y hay que decirles "lo que se hizo bien y lo que falta" y añadió: "Los opositores tienen responsabilidad de gestión durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, que la asuman ellos también".