Kicillof apuntó a Bullrich: "Menos mal que pierden las votaciones y no terminan de convencer a la gente"

El mandatario provincial cuestionó los dichos de Bullrich, que dijo que había que "dinamitar" el "régimen kirchnerista" este jueves durante una visita a la ciudad de mar del Plata."Me pregunto qué parte", ironizó el Kicillof, al encabezar la inauguración de la Casa de la Provincia Baradero.

Sobre Bullrich y Juntos por el Cambio, el gobernador agregó: "Menos mal que pierden en las votaciones y que en los canales de televisión no terminan de convencer a la gente".

"Quiero decir que es un día de muchísima emoción porque estamos inaugurando esta casa, que como todo lo innovador tiene también sus detractores, llamémoslos las fuerzas retardatarias. Estas casas de la Provincia son parte de nuestro presupuesto también, así que agradecerles a los legisladores por haber votado esto y por haberlo defendido", señaló Kicillof durante el acto.

Kicillof apuntó en ese sentido a quienes no quieren que se sigan "expandiendo los derechos y el Estado", agregó: "Esto lo menciono porque este proyecto, como otros, tuvieron mucha oposición. Menos mal que pierden en las votaciones y menos mal que en los canales de televisión no terminan de convencer a la gente de que no conviene ampliar los derechos y reconocerlos", destacó.



Este jueves, en medio de la campaña, Kicillof anunció la incorporación de unos 3.500 agentes en 11 distritos del Conurbano. El refuerzo de la seguridad está destinado a La Plata, Quilmes, Florencio Varela, Avellaneda, Morón, La Matanza, Lomas de Zamora, San Marín y Esteban Echeverría, entre otros municipios. "Recibimos en el 2019 una Policía absolutamente diezmada, con seis mil agentes menos, chalecos antibalas vencidos y un parque automotor que estaba destruido", resaltó el mandatario bonaerense.