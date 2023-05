Amplían el beneficio a las billeteras electrónicas de los turistas para que sus dólares valgan más

El Banco Central (Bcra) amplió el beneficio cambiario a las billeteras electrónicas que meses atrás le había concedido a los turistas extranjeros que realicen pagos con tarjetas de crédito o débito en el país. Es decir, dispuso que los gastos que cancelen a través de billeteras electrónicas e impliquen un débito en sus cuentas bancarias o virtuales “también se podrán liquidar a un tipo de cambio que tiene como referencia los dólares financieros”, lo que equivale a que le reconozcan unos $431 por cada dólar consumido en el país, contra los $225 en promedio que se le reconocería si hacen el cambio de moneda en una agencia o sucursal bancaria.

La posibilidad de concretar pagos con este beneficio para los visitantes quedará habilitada desde este viernes, según lo resolvió ayer en su tradicional reunión de directorio de los jueves. “Se iguala el pago con QR de billeteras extranjeras a los realizados con tarjetas de débito y crédito”, apuntó el comunicado oficial.

Pero podría demorarse algunos días más, porque los operadores extranjeros de esas billeteras “deberán alcanzar convenios con los administradores locales para poder trasladar a sus usuarios financieros el beneficio de realizar pagos con QR en los comercios de todo el país”, explicaron.

Por lo pronto, se benefician con esta misma medida “los cobros de consumos efectuados por no residentes mediante tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas emitidas en el exterior, los cobros por cualquier tipo de servicio turístico en el país contratados por no residentes, incluyendo aquellos contratados a través de agencias mayoristas y/o minoristas de viajes y turismo del país” y los vinculados a “servicios de transporte de pasajeros no residentes con destino en el país por vía terrestre”, según detallaron.

Los turistas extranjeros adoptaron la posibilidad de realizar pagos en el país con tarjetas a un tipo de cambio diferencial de muy buen modo desde que se les abriera en diciembre esa posibilidad. Ya en ese mes cursaron operaciones por un total de USD 93 millones, según los registros oficiales, pero esos montos se habían ampliado hasta superar los USD 140 millones en tres de los últimos cuatro meses.