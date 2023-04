El oficialismo ordena sus fichas con Cristina Fernández como armadora

A menos de dos meses de que venza el plazo para la presentación de listas de precandidatos, el Frente de Todos busca ordenar su tropa detrás de la figura de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien se muestra como la armadora política y conductora del espacio, mientras que el presidente Alberto Fernández está "cada vez más aislado" de la mesa que delineará la estrategia electoral.

"La gran ordenadora es Cristina: ella es la conductora de este Frente, aunque algunos quieran pensar que con el bastón de mando alcanza", sentenció un importante dirigente bonaerense.

Luego de reaparecer públicamente el último jueves durante una actividad en el Teatro Argentino de La Plata, donde no hizo alusión a la decisión de Alberto Fernández de bajarse de la contienda electoral, la Vicepresidenta continúa sin dar definiciones acerca de su futuro político inmediato, pero se posiciona como "la encargada de bendecir a los precandidatos" del oficialismo.

"Las definiciones electorales quedan en manos de Cristina y lo consultará principalmente con (el ministro de Economía) Sergio (Massa). A esta altura, Alberto quedó aislado y debilitado políticamente. Es el Presidente hasta el 10 de diciembre, pero la estrategia no la va fijar él", apuntaron desde el kirchnerismo duro.

En cuanto a la estrategia electoral, algunos dirigentes identificados con el kirchnerismo plantean que, hasta el momento, la única posibilidad de que el Frente de Todos tenga un candidato de consenso es que Cristina Kirchner decida ser candidata.

Además, advierten sobre la necesidad de que las fórmulas que se puedan presentar en las PASO logren representar a todo el espacio para que el que pierda acompañe a quien finalmente será el candidato o candidata del oficialismo.

"Cristina es la única que tiene el aval de todos los integrantes del Frente. Vamos a esperar hasta último momento para pensar en la posibilidad de una fórmula que no sea encabezada por ella", argumentaron, luego de que la vicepresidenta volviera a dar señales de que no tiene intenciones de cambiar su decisión de no ser "candidata a nada" en las próximas elecciones.

Durante su discurso en La Plata, donde fue acompañada por sus dirigentes más leales, la titular del Senado subrayó: "Ya di lo que tenía que dar".

En declaraciones a los medios presentes en el teatro platense, el intendente de Ensenada, Mario Secco, sentenció: "Sergio puede ser candidato si Cristina lo abraza y dice que es él. El único candidato de consenso que hay hoy es Cristina, no hay otro".

"Las PASO son buenas, pero en una posible candidatura de Cristina... ¿Quién se anima? No hay un loco. Para nosotros la ordenadora, la candidata, la que decide y la que nos conduce es Cristina. Ella dirá si hay un plan B", enfatizó Secco.

Si bien los dichos del intendente bonaerense se replican en el razonamiento de varios dirigentes cristinistas, el reducido número de albertistas que continúan cerca de Alberto Fernández buscará que el mecanismo de selección de candidatos sea a través de la elección primaria, ya que están convencidos de que la ex mandataria no tomará la decisión de encabezar la lista de la coalición gobernante.

"Hay que resistir al intento de Cristina de agarrar la lapicera. Por primera vez, los encargados de elegir al candidato tienen que ser los argentinos", disparó una fuente con despacho en Balcarce 50, en concordancia con el deseo del jefe de Estado.