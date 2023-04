Morales pide un presidente del radicalismo

El precandidato a presidente por la UCR y titular de ese partido, Gerardo Morales, participó junto al senador nacional, Martín Lousteau, de un encuentro organizado por la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires en el Parque Sarmiento, donde dijo que la Argentina "se merece un presidente radical" y la Ciudad de Buenos Aires "se merece un jefe de Gobierno radical".

"Yo estoy seguro que vamos a gobernar, que va a gobernar Juntos por el Cambio. Estamos luchando fuerte porque también a nivel nacional necesitamos que gobierne el radicalismo", sostuvo Morales en su discurso durante el Encuentro de Juventudes.

Morales también se refirió al discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves pasado en La Plata y afirmó que le "llamó la atención" que "busque la polarización con el otro extremo".

"No sé si quedó claro qué es lo que pienso yo de (el precandidato por La Libertad Avanza, Javier) Milei. A mí me aconsejan no hablar de Milei, pero a mí me parece que hay que hablar y hablo: hay que correr el velo y hay que hablar con los chicos, con los jóvenes", manifestó Morales.

Para el radical, es necesario hablar de esto "con los chicos, especialmente los que están votando a Milei, que levanta la bandera de la violencia, de la venganza, las peores motivaciones de una persona cuando una persona está mal o cuando una sociedad colectivamente está mal levantan lo peor de las personas", alertó.

Por otra parte, se refirió a las "medidas duras" que dijo tomaría en caso de llegar a la presidencia e indicó que tiene "un plan macro" que pondrá en marcha para ordenar la economía.