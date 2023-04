Ganancias: Massa anunció hoy nuevo piso de $ 506.230 brutos

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy que a partir de mayo no pagarán el Impuestos a las Ganancias los trabajadores en relación de dependencia que ganen hasta $ 506.230 brutos.



"A partir de mayo sólo pagarán impuesto a las Ganancias las remuneraciones que superen los $ 500.000", señaló hoy el Ministerio de Economía a través de un comunicado de prensa.



De esta manera, con el nuevo piso de este tributo "no corresponderá retención alguna cuando la remuneración bruta no supere los $ 506.230, inclusive". En los casos que supere ese valor y resulte inferior a $ 583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada, se informó.