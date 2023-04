Patricia Bullrich se tomó licencia de la presidencia del PRO y busca enfocarse en su campaña

La precandidata presidencial Patricia Bullrich se tomó licencia como titular del Consejo Nacional del PRO para enfocarse en su campaña rumbo a las PASO de Juntos por el Cambio.

La ex ministra de Seguridad y aspirante a la Casa Rosada dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales donde epresó: "Estando cerca del inicio de un proceso electoral y siendo consecuente con los valores de la verdad y la transparencia, pedí licencia a la Presidencia del PRO", señaló la referente opositora. Y agregó: "Ha sido un gran privilegio liderar el partido estos años".

La ex diputada nacional había asumido al frente del Consejo Nacional del PRO en febrero de 2020, cuando la lista que encabezaba fue la única presentada para los comicios internos del partido amarillo. "Para mí es un orgullo y una responsabilidad dirigir el PRO. Agradezco a (el ex presidente) Mauricio Macri y me comprometo a trabajar por la libertad, la transparencia, la igualdad de oportunidades y el progreso y la autonomía personal como motores de todo cambio positivo en la sociedad", había afirmado la ex funcionaria nacional en aquella ocasión.

Con el apartamiento temporal de Patricia Bullrich, la conducción del sello nacional quedará en manos del actual vicepresidente primero del PRO, Federico Angelini: nacido en Rosario, es diputado nacional de Juntos por el Cambio desde diciembre de 2019.