Dólar soja 3: apuran norma para que los exportadores empiecen a liquidar

El directorio del Banco Central aprobará mañana una norma complementaria para destrabar la operatoria del dólar soja, por el que tampoco ayer se registraron liquidaciones. Se trata de la resolución de la entidad que permitirá a los exportadores ingresar los dólares para la prefinanciación de sus ventas, sin necesidad de liquidar en un plazo de 180 días.

La medida minimiza el riesgo de los exportadores ya que, en situaciones normales, las cerealeras ingresan las divisas para comprar los granos y, a medida que los compran van vendiendo los dólares para hacerse de los pesos y pagar al productor. El plazo máximo permitido para cumplir con todo ese proceso es de 5 días. Es decir que, en el esquema habitual, cuando los exportadores depositan los dólares de la prefinanciación, tienen menos de una semana para convertirlos a pesos y pagarle al productor en esa moneda.

Con la extensión del plazo que aprobará el directorio del Bcra, las cerealeras tendrán más tiempo para esperar que el productor les venda su cosecha. La misma norma estuvo vigente durante las dos ediciones anteriores de dólar soja, en septiembre y diciembre del año pasado, aun cuando el sector privado no les dio mayor uso. En esas instancias, los dólares ingresados se liquidaron rápidamente en el mercado para pagarle a los productores que no esperaron a vender para aprovechar la ventana de oportunidad de la vigencia del tipo de cambio preferencial. Esa ventana es, en esta ocasión, algo más amplia, ya que el incentivo estará vigente hasta fines del mes próximo.

Pero lo cierto es que el mercado ya lleva dos días de demora a pesar de la publicación del DNU que habilita el tipo de cambio a $300 y, pese a eso, la autoridad monetaria acumuló un saldo negativo de USD 97 millones en las últimas dos ruedas, tras vender USD 99 millones y comprar USD 2 millones ayer.

Tras ciertas dudas respecto a la letra chica del DNU publicado el lunes, que obligaron al Gobierno a emitir ayer una aclaración, fuentes del sector exportador apuntaron a la falta de la normativa del Bcra, incluso cuando no tenga gran incidencia operativa. En el marco de los procesos de las empresas, sin embargo, sí son normas clave ya que apuntan a que los gerentes financieros de las compañías tengan cubierto los riesgos. “Sin esa opción, el gerente financiero no ingresa los dólares hasta no tener confirmado cuándo los va a vender para pagar a los productores”, explicaron.

En cualquier caso, la implementación del operativo para que arrancara la liquidación del dólar soja luce más morosa que en las oportunidades anteriores.