Los ingresos muestran cómo Argentina se empobrece frente a países vecinos

El Producto Bruto Interno (PBI) per cápita es uno de los indicadores más utilizados para evaluar la salud económica de un país, ya que mide la riqueza promedio que se genera por cada habitante. En este sentido, se han registrado importantes cambios en la evolución del PBI per cápita en los últimos años en nuestro país, Paraguay, Uruguay y Chile.

Durante los últimos diez años, los países de América latina han enfrentado distintas coyunturas económicas, políticas y sociales que han influido en su desarrollo y, en particular, en el comportamiento de su Producto Bruto Interno (PBI) per cápita. En este sentido, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina presentan trayectorias distintas en la evolución de su PBI per cápita desde el año 2012 hasta la actualidad, según los datos proporcionados por el Banco Mundial.

En conclusión, la evolución del PBI per cápita en Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina ha sido muy dispar en los últimos años. Si bien Paraguay ha experimentado un crecimiento importante, se ubica por debajo del promedio de la región. Uruguay ha tenido un comportamiento más estable, mientras que Chile ha tenido una evolución positiva en este período. Nuestro país, por su parte, ha sufrido una importante caída en el PBI per cápita debido a las crisis económica que atraviesa con una economía plagada de cepos, necesitada de dólares y surcada por una inflación instalada cómodamente por encima del 100% interanual.

La economía argentina, según los datos que surgen del Banco Mundial, muestra que en el año 2012 el PBI per cápita era de U$S13.082,66 y se mantiene con leves variaciones durante los años subsiguientes hasta 2018 cuando comenzó a experimentar una importante caída, debido a la crisis económica que atraviesa el país. En 2020 y condicionada por la pandemia y la cuarentena sin fin, la cifra se ubicó en los U$S8.496,42, lo que significó una importante disminución respecto a años anteriores, cifra que se recuperó un poco en el último registro oficial, que data de 2021.

En el caso de Paraguay, desde 2012 hasta la actualidad, el PBI per cápita ha experimentado un crecimiento sostenido, pasando de los U$S5.617,10 en 2012 a los U$S5.891,50, pero tocando picos por encima de los U$S6.400 en 2021. Aunque bien es un crecimiento importante, por ahora se ubica por debajo del promedio de América latina y el Caribe.

Uruguay, por su parte, ha tenido un comportamiento más estable en cuanto a la evolución del PBI per cápita. En el año 2012, la cifra era de U$S15.206,87 y en el 2021 se registró una mejora hasta los U$S17.313,19. Esto se debe a que la economía uruguaya ha experimentado una marcada recuperación desde sus mínimos en pandemia.

En Chile, la evolución del PBI per cápita ha sido positiva. En el año 2012, la cifra era de U$S15.406,49 mientras que en el 2021 se registró un aumento hasta máximos de U$S16.265,10.

Argentina: altas y bajas

En el caso de nuestro país, la evolución del PBI per cápita ha sido la más compleja de los cuatro países analizados. En el 2012 el PBI per cápita era de 13.082,86 dólares, mientras que en el año 2021 se redujo a 10.636,12 dólares, lo que representa una caída de casi el 19% en términos nominales durante el periodo analizado, con una caída muy fuerte en la pandemia que aún no ha recuperado.

Paraguay

El PBI per cápita se ha mantenido en una tendencia de crecimiento sostenido durante el periodo analizado. En el 2012, su PBI per cápita era de 5.617,10 dólares, mientras que en el año 2021 alcanzó los 5.891,50 dólares, lo que representa un aumento del 5% en términos nominales, con picos de crecimiento de ese guarismo del 15%. Este resultado se explica, en parte, por el aumento de la producción agrícola y ganadera, sectores en los que Paraguay tiene una importante ventaja competitiva. Además, durante los últimos años el país ha logrado atraer importantes inversiones en infraestructura, energía y turismo, lo que ha contribuido a su crecimiento económico.

Uruguay

La evolución de su PBI per cápita ha sido más irregular en los últimos años. En 2012, su PBI per cápita era de 15.206,87 dólares, mientras que en 2021 creció hasta los 17.313,19 dólares, lo que representa una mejora de casi el 14% en términos nominales. Durante el periodo analizado, ha logrado mantener políticas de inclusión social y estabilidad macroeconómica.

Chile

El PBI per cápita también ha experimentado altibajos durante los últimos años. En 2012, era de 15.406,49 dólares, mientras que en 2021 alcanzó los 16.265,10 dólares, lo que representa un aumento del 5,5% en términos nominales. Chile enfrentó una crisis social en 2019, que tuvo un impacto significativo en la economía del país. Sin embargo, a pesar de las dificultades, logró mantener una política económica estable y diversificar su matriz productiva, lo que ha contribuido a su crecimiento.

Los más ricos del mundo tienen ingresos promedio de U$S100.000 al año

Según datos del Fondo Monetario Internacional, en el mundo hay cuatro países con un PBI per cápita superior a 100.000 dólares en paridad de poder adquisitivo (PPA), es decir, teniendo en cuenta el costo de la vida en cada territorio: Luxemburgo, Singapur, Irlanda y Qatar. Es también el caso probablemente de Liechtenstein y Mónaco, pero no existe ninguna comparación internacional en términos de paridad de poder adquisitivo actualizada en los últimos años que los incluya.

Los ciudadanos más ricos viven por lo general en países pequeños con sectores financieros sofisticados -Singapur o Hong Kong-, paraísos fiscales -Luxemburgo, Irlanda o Suiza- o industrias específicas excepcionalmente desarrolladas, como es el caso de Qatar o Emiratos Árabes Unidos con los hidrocarburos o el de Macao (China) con los casinos frecuentados por la élite china.

Los luxemburgueses, a la cabeza del mundo con un PBI per cápita 140.690 dólares, no solo se benefician del dinero que las empresas internacionales canalizan a través de su sistema fiscal pero que abandona más tarde sus fronteras. También ven incrementado su patrimonio gracias a la gran cantidad de trabajadores transfronterizos con los que cuenta su mercado laboral.