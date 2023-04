Berni no contestó a Cristina por las detenciones

Luego de ver las imágenes de los golpes que recibió en la protesta por el crimen del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza, Cristina Kirchner se comunicó con Sergio Berni para interiorizarse sobre el estado de salud del ministro de Seguridad de la Provincia. Fue una conversación personal, porque el diálogo político entre ambos está quebrado. La tregua duró poco, casi nada: la vicepresidenta el jueves criticó en Twitter el allanamiento contra los colectiveros que habían golpeado al funcionario de Axel Kicillof.

Desde la Cartera de Seguridad no contestaron oficialmente, pero defendieron el accionar de los efectivos de la bonaerense que detuvieron a los choferes de colectivos Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda.

“¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su búnker?”, se interrogó la expresidenta en lo que pareció un tiro por elevación a su exsecretario de Seguridad.

La exmandataria comparó la detención de los colectiveros con la Fernán Sabag Montiel, que el 1 de septiembre intentó matarla en la puerta de su casa, en Recoleta. “Alguien me escribe… textual: ‘Al copito que quiso matar a cfk lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni”. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió`, señaló en su tuit.

Berni eligió no contestar. En su entorno, no obstante, se mostraron indignados por la conmoción que despertó el cuestionado allanamiento en las viviendas de los colectiveros. “Es una estupidez estar discutiendo” las detenciones, dijo.

Y afirmó que “si alguien cree que se violó la ley y el procedimiento, tiene la facultad para denunciarlo”.