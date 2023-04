Autorizaron un aumento en los peajes

Vialidad Nacional convocó ayer a un espacio de participación ciudadana para avanzar en la implementación de un incremento tarifario -en dos tramos- del 90% en los peajes de los accesos Norte y Oeste de la ciudad de Buenos Aires, la autopista Ezeiza-Cañuelas y otros corredores viales.

El aumento del 90% será en dos tramos, con un 50% a aplicarse en el mes de mayo y el 40% restante en agosto, según la propuesta elevada por Vialidad.

La magnitud del aumento responde a que “se busca atender la variación de precios registrada en ciertos componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo a fin de garantizar el nivel de prestación de los servicios", indicó el organismo en un comunicado.

A partir de estos aumentos, un auto de categoría 2 en los accesos norte y oeste, y la autopista Riccheri que actualmente paga una tarifa que ronda entre $60 y $100 –dependiendo si se trata de horario pico o no, y la estación de peaje en cuestión- pasará a pagar desde mayo $100 en horario no pico y $150 en hora pico.

En tanto, desde agosto, la tarifa en los tres corredores aumentará a $150 en hora no pico y $200 en hora pico. En el caso de un camión de entre cuatro y seis ejes (categoría 6), estos abonan actualmente entre $260 y $500, y pasarán a tener una tarifa en mayo de $400 (hora no pico) y $600 (hora pico), que será en agosto de $600 (hora no pico) y $800 (hora pico).

Estos aumentos también se aplicarán en todos los tramos de los corredores viales bajo jurisdicción nacional que poseen peajes: I (rutas 34 y 9), II (188), III (12 y 16), IV (8, 36 y A-005), V (19 y 34), VI (9, 193, 34, A-012 y A-008), VII (3, 205 y 226), VIII (7), IX (autopista Ezeiza Cañuelas, además de Riccheri), X (5) y el 18 (R12, 14, 135, A-015, 117 y 174).