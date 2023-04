Para Kicillof, "es un absurdo jurídico"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, defendió la reestatización de la petrolera YPF en 2012 y calificó a la sentencia estadounidense que la cuestiona como "un absurdo jurídico".

"La sentencia es un absoluto absurdo jurídico. La jueza Loretta Preska (de la Corte del Distrito Sur de Nueva York) es la sucesora de Thomas Griesa en el mismo juzgado. Además de aplicar mal la Justicia argentina, es una violación a los derechos soberanos de la Argentina que esto se esté juzgando en Nueva York. Por eso digo que todo tiene un tufillo conocido", dijo el ex ministro de Economía.

Las declaraciones del ex titular del Palacio de Hacienda durante la gestión de Cristina Kirchner se producen luego de que la Argentina recibiera un revés en la Justicia de Estados Unidos en el proceso por la expropiación de la petrolera YPF, dado que la jueza Preska falló a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park en un reclamo contra del Estado nacional.

La magistrada dictaminó que la Argentina es responsable, pero accedió a la petición de YPF de desestimar los reclamos en su contra. De esta forma, obliga al Estado nacional a resarcir a los fondos, pero liberó a YPF de esa obligación.

En ese marco, Kicillof argumentó: "De todas maneras no está resuelto. No está determinado el monto de la sentencia, así que son todas especulaciones, y segundo que se va a apelar porque es absurdo. Es una noticia de algo que está incompleto y que va a haber que seguir peleando".

"Este es un año electoral, así que no me extraña que se vuelvan a meter los buitres justo en el medio de la campaña. Esto me hace acordar un poco a 2015. También pueden aparecer otros fallos que están dando vueltas", indicó.