Confirmaron el procesamiento del doctor Kambourian por usar fondos del Garrahan

La Cámara Federal confirmó el procesamiento por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos de Carlos Kambourian, expresidente del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Juan Garrahan, por utilizar fondos públicos para gastos personales.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los jueces de la Sala II de la Cámara, Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, rechazaron los pedidos de nulidad de la defensa y confirmaron el fallo de primera instancia. También quedó procesado el director Administrativo del Garrahan, Alan Norton.

“Es razonable concluir afirmando que Kambourian y Norton, pese a estar alertados y conocer que no existía respaldo normativo, utilizaron las tarjetas corporativas asignadas para realizar gastos y adquisiciones con cargo al Hospital pero en beneficio propio. De allí que se encuentre suficientemente conformado el cuadro indiciario que permite convalidar los procesamientos dispuestos en orden a la significación legal discernida en el auto bajo estudio”, concluyeron los jueces en su resolución dictada a principio de mes y que se conoció hoy en Tribunales.

Ante la noticia, Kambourian se expresó en su cuenta de la red social Twitter. “El fin de los privilegios. En el Hospital Garrahan había una caja negra: todos los gastos de las autoridades eran en efectivo. Y yo terminé con eso. Me costó muchísimo: violencia física de forma permanente, me rompieron a patadas las oficinas. El presidente Mauricio Macri me apoyó”, dijo.