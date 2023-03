Larreta, tras el anuncio de Macri: “No creo en las bendiciones políticas”

La decisión de Mauricio Macri de no ser candidato para las próximas elecciones continúa generando réplicas en los dirigentes del PRO y de Juntos por el Cambio. En ese marco, el jefe de Gobierno porteño y precandidato a Presidente, Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó en contra de las “bendiciones políticas” en el contexto de la interna reinante.

Larreta durante la presentación de Eugenio Burzaco como nuevo ministro de Seguridad de la Ciudad explicó: “Este es un tema de equipo, no de bendecir candidaturas. No creo en eso. Mauricio tampoco cree en eso. El único apoyo de candidatura es de la gente, habrá una Paso y serán los que decidan”. También, se encargó de resaltar públicamente la decisión de Macri: “Mostró una vez más su visión y valentía para llevar adelante un liderazgo generoso, colectivo y sincero, priorizando el colectivo sobre las personas. Me identifico claramente.”

El candidato a Presidente destacó la firmeza del expresidente: “Me da mucho orgullo haber transitado más de 20 años junto a él y saber que va a continuar acompañando en este camino que queremos construir para todos los argentinos”.

En una entrevista con Radio Mitre, Macri envió un fuerte mensaje a la interna de Juntos por el Cambio y dijo que “los argentinos ven claro dónde hay que ir” y detalló: “Es tiempo de coraje, es lo que manda, ya anunciaron los malos, como Pablo Moyano, que vuelven con las piedras, no puede haber miedo”. Ayer por la mañana, Horacio Rodríguez Larreta realizó la presentación formal de Eugenio Burzaco como nuevo ministro de Seguridad en reemplazo de Marcelo D’Alessandro, quien tras haber solicitado licencia en el puesto, finalmente optó por renunciar.