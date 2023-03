El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que si en el Frente de Todos se enfrentaran el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, estimó que en una PASO el mandatario "le gana a Cristina".

El integrante del Gabinete ratificó que Cristina Kirchner "no está proscripta" y remarcó que "tiene todo el derecho del mundo a presentarse como candidata". En ese sentido, el quilmeño se refirió a la posibilidad de que el jefe de Estado y la titular del Senado deciden postularse como precandidatos presidenciales por el Frente de Todos y afirmó que sería "una elección para alquilar balcones".

"Seguramente exhibirá lo mejor que tenemos", si se llega a dar ese enfrentamiento en las urnas, añadió Aníbal Fernández. Y continuó: "Si Cristina le gana a Alberto, quién duda que será la próxima presidenta; y si Alberto le gana a Cristina, quién duda de que será el próximo presidente".

Al ser consultado sobre cuál sería el resultado de esa eventual interna en el oficialismo, el titular de la cartera policial no dudó: "Estoy convencido de que Alberto le gana a Cristina. Me gustaría ver juntos a Alberto y a Cristina, pero hay muchos que meten la cuchara, el palo en la rueda para que eso no suceda.