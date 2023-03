Detalles de las medidas impulsadas por Massa con apoyo de los representantes del mundo financiero

Sergio Massa, encabezó un encuentro entre el equipo económico y representantes del mundo financiero que se extendió durante una hora en el Salón Belgrano del Palacio de Hacienda.



"Hoy comenzamos a darle profundidad al mercado de bonos en dólares ley local, empezando con la compra de tenencias de bonos globales de entes públicos, que permitirán bajar la deuda pública ley extranjera (globales), en unos US$ 4.000 millones inicialmente", señaló el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, a través de Twitter.



En el Palacio de Hacienda festejaron la caída en el precio de los dólares financieros y deslizaron que en las próximas horas se oficializará el decreto para el canje de los bonos globales para el sector público, que -aclaran- no es algo inminente y llevará algunos días.



Es más, la mesa chica integrada por los principales colaboradores del ministro Massa, dejó en claro que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no objetó" la implementación de estas medidas, aunque pidió que "no haya más recompra".



"El Estado, sin usar reservas del Banco Central, seguirá rescatando y deslistando bonos globales, reduciendo deuda externa", señaló Rubinstein.



Por otra parte, se irán "liberando restricciones que hoy tienen los inversores para comprar bonos AL y esta nueva demanda será abastecida por el Ministerio de Economía y el Banco Central, en coordinación con los actores del mercado".



"De manera sostenida, el Estado irá ganando capacidad de actuación en los mercados del dólar financiero, lo que permitirá evitar subas disruptivas del contado con liquidación (CCL) y el dólar bolsa (MEP), factor clave para el despliegue de medidas que fortalezcan el orden macroeconómico", explicó el viceministro.

Apoyo de representantes del mundo financiero





Una vez finalizado el encuentro, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, respaldó las medidas que implementará el Ministerio de Economía para darle mayor liquidez a los mercados. "Va a ser positivo. Habrá más oferta que demanda", señaló Gabbi, y aclaró que "los precios de los mercados generan precios por expectativas. Cuando hay una expectativa de un vendedor grande es razonable que se achique la expectativa o trate de pagar menos. Eso se irá regularizando enseguida".



Al respecto, descartó una pérdida de valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), en función que "siempre fue bien administrado".



Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, remarcó que "se trata de una muy buena medida de ordenamiento financiero".



"La reunión fue muy buena y el sector privado la tomó muy bien. Es una oportunidad para ordenar los dólares financieros, precisamente un mercado que se observa con mucho detenimiento", afirmó Negri.



En tanto, el vicepresidente de Allaria Ledesma, Juan Politi, manifestó que, en el encuentro, Massa brindó precisiones sobre las “medidas de ordenamiento y coordinación de toda la gestión de la deuda intra Estado”, y aseguró que las iniciativas “pueden calmar la situación financiera”.



Asimismo, Politi hizo hincapié en que en la reunión “se habló de medidas para liberalizar algunas restricciones que hoy tienen los mercados para operar lo que vemos como muy positivo”.



Del mismo modo, el presidente de la Caja de Valores, Ernesto Allaria, sostuvo que “la sensación es buena”, y afirmó que “esta medida apunta a contener los tipos de cambios financieros”.



“Van a salir al mercado mediante subastas, muy transparente, muy coordinada la oferta y demanda por parte del Estado, coordinado por el Ministerio de Economía”, destacó Allaria.



En esta línea, manifestó que “el ministro nos pidió acompañar la medida desde la parte técnica” y anticipó nuevas reuniones en los próximos días.



“En los primeros 30 días, los bonos emitidos en el exterior estarían deslistándolos, sacándolos de cotización a los bonos que están en manos del Estado. Nos habló de alrededor de US$ 4.000 millones, Pasaría a ser menos deuda para pagar por parte del Estado”, agregó Allaria.



Por su lado, el consultor financiero Javier Timerman remarcó la concurrencia de representantes del sector bancario a la reunión, y señaló que la medida anunciada “ordena toda la deuda sector público y se empiezan a retirar del mercado globales”. Asimismo, destacó que es una “buena señal en términos de que el Ministerio de Economía consolida todas las tenencias de deuda en dólares del sector público”.



“Sacan de circulación globales despejando chances de posible venta en mercado y respetando el espíritu inicial de la recompra”, sostuvo Timerman.



Por parte de los bancos asistieron Jorge Brito (Macro), Alejandro Butti (Santander), Pablo León (Galicia), Carlos Heller (Credicoop), Carmen Morillo (BBVA), el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, y el gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Francisco Gismondi, entre otros.



El Ministerio de Economía anunció ayer una serie de medidas para reducir la presión sobre los dólares financieros, que incluye un canje de 4.000 millones de dólares, en bonos, bajo ley extranjera (globales o GD) que se encuentran en poder de organismos del sector público nacional por títulos en pesos y la incorporación de los bonos en dólares bajo ley local (bonares o AL) en la operatoria de dólar CCL.



La medida busca dar mayor profundidad al mercado con el que se opera dólar CCL -que actualmente está habilitado exclusivamente para bonos GD29, GD30, GD35 y el resto de la serie de globales- y, al mismo tiempo, darle instrumentos al Tesoro y al Banco Central para actuar en el mercado de cambios financiero para evitar saltos en la crecha.