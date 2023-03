El embajador Fuks se fue de Quito tras el escándalo de la fuga

Al mismo tiempo que el embajador Gabriel Fucks dejó Ecuador por pedido del gobierno de Guillermo Lasso, el bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación presentó un proyecto de resolución para pedir la interpelación parlamentaria de Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores, con el fin de requerir información y explicaciones sobre la fuga desde la embajada de Argentina en Quito hacia Venezuela de María de los Ángeles Duarte, la exministra del otrora presidente ecuatoriano Rafael Correa, y condenada por corrupción.

La resolución fue impulsada por el diputado Cristian Ritondo, presidente de la bancada amarilla en la Cámara Baja, y suscripta por 17 integrantes del bloque. “El 13 de marzo de 2023 se conoció que la exfuncionaria y prófuga de la justicia, logró eludir el operativo de seguridad que vigilaba su estadía en la sede diplomática”, detalla la iniciativa del PRO y cuestiona “una grave negligencia o incluso la complicidad de las autoridades argentinas con el hecho, desatando un grave conflicto diplomático entre ambos países”.

A su vez, el embajador argentino en Ecuador, Gabriel Fuks, dejó este viernes Quito en medio del escándalo por la fuga, tres días después de haber sido declarado persona no grata.

Fuks se fue de la sede diplomática argentina en Quito y dejó el país a las 10 de la mañana, según confirmó el Canciller ecuatoriano Juan carlos Holguín. Fue el propio Holguín quien el martes expulsó a Fuks de ese país al declararlo persona no grata y le dio tres días para salir.

El representante diplomático ecuatoriano insinuó que Fucks “liberó” de policías la zona para que María Duarte Pesantes, una exfuncionaria de Rafael Correa condenada por corrupción, se escapara. Duarte Pesantes estaba como “huésped” de la embajada argentina.

“Ese señor (por Fuks) no solo fue cómplice de la salida de la señora Duarte de la Embajada sino que nos ha mentido, desde el lunes hasta el miércoles, no en una sino en varias ocasiones, y fue su propio presidente el que lo desmintió”, dijo Holguín en una entrevista con FM Mundo. Duarte Pesantes huyó sin dejar rastros de la sede de la embajada donde estaba desde principios de 2020 refugiada para no quedar detenida. Pero reapareció en Caracas haciendo "trámites" administrativos con el embajador Oscar Laborde.

La exfuncionaria de Correa ingresó a la embajada argentina en agosto de 2020 cuando el entonces encargado de negocios de Argentina le abrió las puertas por instrucción de Buenos Aires. Carlos Catella es hoy Director de Migraciones dentro del área consular, y como no había embajador, manejó la sede argentina entre fines de 2019 a julio de 2022, cuando llegó Fuks.

El año pasado, Alberto Fernández le concedió un asilo político, pero la mujer no podía salir del país porque Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, no le habilitaba un salvoconducto de inmunidad para que llegara al aeropuerto. Lasso está enfrentado a Correa.

El fin de semana escapó de la embajada y cuando la policía le pidió a Fuks las cámaras de seguridad de la sede diplomática, se negó a entregarlas. Fucks fue secretario de Seguridad de Alberto Fernández, entre 2019 y 2021. Exlegislador y militante del peronismo porteño estuvo más tiempo esperando ir a la embajada (nueve meses) que a cargo de la misión (ocho meses).