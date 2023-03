El Gobierno calificó el 6,6% de inflación como "malísimo"

En la conferencia de prensa que brinda los jueves en Casa Rosada, la vocera señaló que se pueden "dar explicaciones" respecto al incremento de los precios, "pero no son excusas frente a los que tienen que ir todos los días al almacén".

En ese sentido, indicó que a causa de la sequía aumentaron los precios de la carne y los lácteos, así como también apuntó contra las empresas de telecomunicaciones. "Las empresas de telefonía, de cable, de servicios web siguen aumentando de forma indiscriminada el precio para los usuarios", lanzó Cerruti.

Además, destacó que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, "están trabajando juntos, codo a codo y tienen el mismo compromiso para que esta situación (la elevada inflación) se solucione lo más pronto posible", y agregó: "Confiamos en que las medidas que se están tomando a nivel macroeconómico y para estabilizar los precios van a funcionar, pero necesitamos que funcionen lo más rápido posible", añadió.



Al ser consultada sobre potenciales nuevas disposiciones del Palacio de Hacienda, la portavoz reveló que el Gobierno evalúa diariamente estrategias para combatir la inflación, y sostuvo que, si bien no hace falta rever los números del Presupuesto que contemplaban un 60% de inflación anual, se trata de un trabajo diario.



"Esperamos que el plan que había en el que iba a descender la curva pueda volver a la senda prevista e indicada. Hay que ver mes a mes en la inflación y, con todo lo que está sucediendo en la Argentina y el mundo, es algo sobre lo que hay que trabajar cada día y momento", indicó.

Por último, la vocera señaló que los índices inflacionarios no responden a las variables macroeconómicas sino a cuestiones estacionales, en especial a la sequía. "No hay ninguna razón para que esas variables expliquen la inflación, esto tiene que ver con cuestiones estacionales, en particular con la sequía. En el caso de las telecomunicaciones, con que el precio no lo puede regular el Estado y, en el caso de los Precios Controlados, de ampliar y ser más fuertes y rigurosos en el control", afirmó y concluyó:

"Es cierto que con eso solo no alcanza, habrá que ver cómo confluyen el resto de las variables".