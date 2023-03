Organizaciones sociales levantan el acampe de la avenida 9 de Julio

La protesta afectó el tránsito vehicular en la principal arteria de la ciudad de Buenos Aires, desde la avenida Corrientes hasta San Juan.

"Luego de tres días esperando una reunión, se levanta el acampe", informó el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

Ante la imposibilidad de concretar un encuentro con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el dirigente social advirtió que "continúa el plan de lucha nacional, con nuevas y más fuertes medidas", y detalló : "Ahora marchamos a la Casa de Mendoza por la libertad de los presos por luchar en esa provincia, en la que no rigen las libertades democráticas y el derecho a la protesta", indicó Belliboni.

Por su parte, Tolosa Paz confirmó que hoy, vencido el plazo para la validación de identidad, se avanzará en la anulación de 85.000 planes Potenciar Trabajo y 20.000 del Nexo, según precisó en una entrevista con la radio FM Urbana Play.



Con respecto a la movilización y acampe, la funcionaria había señalado que "no hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal", por lo que reiteró su postura de que "con la gente de rehén" no iban a recibir a los dirigentes.