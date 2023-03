Larreta: “Lo garantizo, voy a bajar la inflación”

Antes de conocerse que la inflación de febrero fue superior al 6% (por encima de las estimaciones del Ministerio de Economía), el jefe de Gobierno porteño y candidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que controlar aumentos de los precios será su primer y principal objetivo: “Lo garantizo, voy a bajar la inflación”, aseguró.

En el marco del anuncio del envío a la Legislatura porteña de un proyecto de ley con nuevas medidas de alivio al bolsillo relacionadas con la Verificación Técnica Vehicular (VTV),

Larreta reveló que tiene un plan integral para atacar la inflación y planteó su estrategia para dejar de emitir pesos y controlar el precio del dólar.

“No es una sola medida, tenemos una serie larga de medidas que estamos trabajando en detalle. La Argentina no puede seguir gastando más de lo que tiene y emitir con la maquinita, tenemos que cortar con eso”, enfatizó.

“La inflación es el primer objetivo que tenemos. Hoy la gente no llega al fin de semana, no le alcanza el sueldo. Cada día el sueldo vale menos. Además, hoy no hay precios, vas a comprar algo y a los dos días sale el doble o el triple”, lamentó.

Además, el jefe de gobierno porteño comentó las adversidades que tienen que afrontar los comerciantes: “Hoy no pueden trabajar. Venden y cuando tiene que reponer, reponen más caro y pierden plata. No se puede vivir así”.

En tal sentido, Larreta reveló parte de su propuesta para frenar el aumento de precios es vender más al exterior. “Tenemos que exportar más, no podemos depender del dólar. Argentina podría estar exportando más y se acaba el problema del dólar. Tenemos que encararlo y rápido”, afirmó.