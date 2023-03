Pedirían el desafuero de Stornelli

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volvió a citar para el próximo martes al fiscal Carlos Stornelli, quien no concurrió la semana pasada a exponer ante ese cuerpo, y en caso de que el funcionario judicial decida no asistir, el oficialismo no descarta impulsar su desafuero para hacerlo comparecer por la fuerza pública, en el marco del proceso de remoción a integrantes de la Corte Suprema que se sigue en la cámara baja.

En caso de Stornelli vuelva a ausentarse, la comisión que preside Carolina Gaillard continuará de todas formas con el proceso contra el máximo tribunal y el testimonio de nuevos invitados a exponer ante ese cuerpo, que abrió a fines de enero una investigación sobre el accionar de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que componen el máximo tribunal.