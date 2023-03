Por el Día Internacional de la Mujer, habrá paro y marchas en todo el país

Durante la jornada también se elevarán pedidos a la justicia por femicidios en diferentes localidades, así como reclamos por la igualdad laboral y contra todo tipo de violencias que incluyen huelgas en adhesión a la séptima edición del Paro Internacional Feminista, de acuerdo a los relevamientos realizados por las corresponsalías provinciales de Télam.



Una de las principales actividades de la jornada será la marcha al Congreso de la Nación que comenzará a las 16, con una concentración de organizaciones feministas y sindicatos desde la esquina de las avenidas de Mayo y Nueve de Julio que sostienen que "el corazón de esta fecha" es la "agenda pendiente económica" que está "relacionada con la posibilidad de generar autonomía económica para salir de las violencias", explicó a Télam la socióloga e integrante de Ni Una Menos, Luci Cavallero.



En La Plata, habrá nuevamente como en los últimos años dos concentraciones en la plaza Moreno, donde la oficial comenzará a las 16 con la consigna "con proscripción no hay trabajo ni democracia, trabajadoras somos todas y 'todes'", mientras la de mujeres y disidencias de los partidos del Frente de Izquierda iniciará a las 17 con críticas a las políticas económicas, políticas y sociales actuales.



En Mar del Plata, el Movimiento de Mujeres y Diversidad encabezará a las 16.30 una concentración en el monumento ubicado en avenida Luro y Mitre, con intervenciones artísticas y la lectura de un documento, para marchar a las 18 por las calles céntricas, en reclamo por la "erradicación de la desigualdad, la discriminación y la violencia en el ámbito laboral y en los demás ámbitos".



Bahía Blanca tendrá una jornada de prevención y promoción de la salud en el Centro de Salud Héroes de Malvinas, un reconocimiento a 60 Mujeres en la Biblioteca Rivadavia y el domingo se hará la tradicional carrera y caminata de la Mujer "Homenaje a Elsa Strizzi" desde el playón de la Universidad Nacional del Sur.



En Córdoba, la Asamblea Ni Una Menos convocó a marchar a las 17 desde Colón y Cañada hasta el shopping Patio Olmos con las consignas de "basta de ajuste y violencias patriarcales. No al pago de la deuda. No a la criminalización de la protesta".



Sus pares de Mendoza convocaron a marchar desde las 18, en peatonal Sarmiento y San Martín, "por nuestros derechos laborales" y aseguran que "mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales y no 'binaries' inundamos las calles y las redes".



En Santa Fe, la Asamblea Ni Una Menos convocó a participar de un paro y marchar a las 17 desde la plaza San Martín a la 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno con las consignas "trabajo de cuidados, trabajo remunerado; la deuda es con nosotras; trabajo con derechos para todas; reforma judicial transfeminista ya, con esta justicia patriarcal no hay derechos ni democracia; y basta de violencia y acoso en el mundo del trabajo".



Catamarca presentará a las 10 en su Legislatura, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Eva Perón-Museo Evita y la Organización de Estados Iberoamericanos. la muestra "Vidas que cambian vidas. Mujeres notables en Iberoamérica", que recupera la historia de mujeres en diferentes ámbitos como el de la política y la función pública, la educación, la ciencia y las artes.



En Salta, la marcha se realizará en la plaza 9 de Julio, a las 18.30, con demandas como el acceso a una justicia con perspectiva de género y diversidad., vivienda, trabajo y el cupo laboral trans y reclamos por el fin de los crímenes de odio, la aparición de Tehuel, entre otras cuestiones.



El gobierno de Corrientes declaró, a través del Decreto 360, asueto administrativo y escolar para las mujeres de la administración pública provincial, medida que también adoptó la intendencia capitalina, mientras las mujeres correntinas que confluyen en diversos colectivos feministas, partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales, marcharán desde la plaza Cabral, a las 8:30.



San Luis tendrá su conmemoración con la marcha que unas 30 organizaciones feministas realizarán desde el Centro Cultural La Via hasta la exestación de Ómnibus para manifestarse contra lo que consideran "la proscripción política de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner".



En Santiago del Estero, el gobernador Gerardo Zamora dispuso a través del decreto 407 que marzo será dedicado a las tareas de reafirmación, sensibilización y promoción de derechos vinculados a la perspectiva de género. Por otro lado, las organizaciones sociales marcharán desde las 18, desde el edificio de Tribunales hasta la plaza Libertad, para reclamar "un Santiago sin violencias" y "presupuesto para políticas feministas".



En Jujuy, colectivos de mujeres, organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos marcharán a las 17 con la consigna "La deuda y la falta de justicia es con nosotras" desde la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, mientras el jueves, a las 8.30, habrá una nueva concentración en los Tribunales por la audiencia preliminar en el juicio por el femicidio de Iara Rueda.



En Formosa, las mujeres peronistas "guardianas del Modelo Formoseño" se congregarán en el estadio Carlos Cleto Castañeda.



En Chubut, la Coordinación Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad de Trelew organizó charlas, encuentros y una feria de emprendedoras



El Gobierno de Tierra del Fuego anunció la realización del "Primer Foro 8M" para "trabajar los desafíos que surgen en el mercado laboral para reducir la brecha de género en este ámbito", mientras en Ushuaia, la Colectiva Feminista convocó a una concentración a las 16 frente a la sede del Superior Tribunal de Justicia para luego marchar hacia la Casa de Gobierno, la Jefatura de Policía y concluir con un acto en la Plaza Cívica



En Río Negro, el gremio ATE convocó a un paro y movilización, mientras en "La Casa de la Línea Sur" de Viedma habrá agasajos, juegos, baile, espectáculos musicales, degustación de tortas desde las 16 para participar de las actividades, mientras en San Carlos de Bariloche se realiza la "Semana del Cine de las Mujeres" con talleres gratuitos y charlas coordinados por las "Mujeres de Medios Audiovisuales" (MUMA) en la Biblioteca Sarmiento.



En Tucumán, los dos frentes de género donde se articulan las organizaciones de mujeres, feministas y LGBT, convocan a marchar. La Multisectorial de Mujeres anunció que concentrará a las 17.30 en plaza Urquiza, mientras el Colectivo Ni Una Menos, a las 18.30 en la Plaza Irigoyen para movilizarse hasta la plaza Independencia, frente a la Gobernación.



En Neuquén, organizaciones sociales, feministas y sindicales anunciaron que concentrarán a las 18 en avenida Argentina y Julio Roca para marchar por las calles céntricas.



En Entre Ríos, con el lema "Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras" habrá marcha a las 17, desde la plaza Primero de Mayo hasta el edificio de Tribunales.