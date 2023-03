Balacera al frente del Supermercado de los suegros de Messi

La violencia e inseguridad no para en la ciudad portuaria de Rosario, en la madrugada de hoy se conoció que balearon el frente de un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario.

El violento episodio ocurrió cerca de las 3 cuando al menos dos personas a bordo de una moto violentaron el frente del local y según detalló hace instantes el medio Cadena 3 Rosario, fueron 14 los tiros disparados al frente del Supermercado Único, en Lavalle al 2500 y todas las balas impactaron contra las persianas.

Fuentes policiales informaron que arrojaron un papel a la vía pública con una nota que llevaba la frase "Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar".

En las cámaras de seguridad se observa que dos personas transitaban en moto, cuando uno de ellos se bajó y ejecutó los disparos. En tanto, un testigo declaró que vio a dos hombres a bordo del citado vehículo y confirmó que realizaron los tiros.

En las primeras horas de la mañana, camionetas de la Policía se encontraban en el lugar, mientras que ya trabaja el Ministerio Público de la Acusación y la Agencia de Investigación Criminal. Además, trascendió que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, estaba viajando hacia Rosario para habar con las autoridades acerca del caso.

La causa está a cargo del fiscal de Balaceras Federico Rébola, quien ordenó a la Agencia de Investigación Criminal relevar la escena.

Calles violentas

"Por favor, no maten a mis hijos ni a mi mujer", decia al borde del llanto. ayer un vecino de la ciudad de Rosario tras recibir una balacera este martes por la noche en Presidente Quintana al 3800. El dueño de la casa atacada, sobre la que dispararon 12 veces, se mostró desesperado al charlar con el móvil del medio local 12 a 14.

"Me llamo Mauro Gonzalo Fian, me dicen "Trapo", tengo 33 años y nunca me metí con nadie. Viví toda mi vida en barrio Alvear", exclamó conmocionado y mirando a cámara el vecino.