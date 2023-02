Desde la Antártida, Alberto Fernández habló del futuro en medio de la interna

En el marco del Día de la Antártida Argentina -hoy se conmemora el 119° aniversario de la presencia ininterrumpida de nuestro país en ese continente- Alberto Fernández emitió un mensaje al país a través de una cadena nacional desde la Base Marambio, lugar al que llegó en la mañana de este miércoles. En sus palabras, hizo hincapié en el “futuro” en un año electoral y alertó sobre una “amenaza nuclear”, al cumplirse un año de la invasión de Rusia en Ucrania.

“Argentina es mirada por el mundo como el símbolo de todo lo que podemos lograr juntos. Por eso desde el final del mundo, vengo a hablarles de nuevos inicios, de principios. Comienza un mañana de paz y prosperidad”, señaló el mandatario en el marco de las internas del oficialismo con miras a las candidaturas para las elecciones presidenciales de este año. El Presidente, vale recordar, finaliza su gestión a fines de 2023 y apunta a un nuevo inicio por medio de un segundo mandato.

“Recorriendo las estaciones científicas radicadas en la Antártida, observando la tecnología que han desplegado, viendo las actividades que día a día aquí se desarrollan, no podemos más que pensar en el futuro. En nuestros mares del Sur está el futuro y la Antártida parece convertirse así en ese horizonte de proyección en donde el futuro nos espera”, insistió Alberto Fernández al hablar de los próximos años del país. A lo largo de sus definiciones, el Presidente realizó un preciso repaso del trabajo a lo largo de su mandato en la región sur nacional y enfatizó: “Haciendo todo cuanto les he detallado, estamos construyendo el futuro de nuestra Patria. No esperemos el futuro. Hagámoslo hoy”.