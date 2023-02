Sorpresivo guiño de Luis Barrionuevo a de Pedro: “Pónganle una ficha”

El Movimiento Nacional Sindical Peronista tuvo en las últimas horas una cumbre y como anfitrión a Luis Barrionuevo, quien se refirió a las eventuales candidaturas presidenciales del presidente Alberto Fernández, “que está jugando con los tiempos políticos”, y la que le “encanta”, la del ministro del Interior: “Pónganle una ficha a Wado”, pidió.

“A mí me encanta Wado de Pedro, ya vi que hay un avión por ahí que dice ‘Wado presidente’. Es una persona joven, ha recorrido el país y tiene mucho entendimiento con los gobernadores, con intendentes, no deja de ser una alternativa”, aseguró el dirigente Gastronómico en el Hotel Presidente Perón de Mar del Plata.

Antes le habían consultado si la posible reelección del actual presidente podría configurar una opción para el sindicalismo. Respondió que son temas que se manejan “en los tiempos políticos y el presidente está manejando el suyo”. Luego, lo explicó mejor: “No se qué va a hacer el presidente, si quiere la reelección o no, pero deben tener presente que faltan todavía unos cuantos meses; entonces, él no puede decir hoy ‘no quiero ser reelecto’, porque el cafetero no le va a servir más café. Estamos acostumbrados a decir: andá, fijate quién viene y conversemos con el que viene, no con el que se va”.

Desde hace algunos años el almuerzo del líder de los gastronómicos dejó de asarse en su chalé de Punta Mogotes; lo ha hecho en el Hotel Sasso y ahora en el cuatro estrellas que su gremio tiene a cinco calles de la Bristol. Este año, los invitados fueron netamente del sector sindical. Entre otros, estuvieron los cosecretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña; Gastón Frutos, tesorero de la central obrera; Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad; José luis Lingeri, secretario gral. de obras sanitarias; Julio Piúmato, de Judiciales.