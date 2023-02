Quirós lanzó su candidatura y calificó de “superador” a Larreta sobre Bullrich

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, reiteró ayer que será precandidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las Paso de Juntos por el Cambio (JxC) porque considera que tiene “algo diferente para proponerle a la sociedad”, y calificó de “superadora” la propuesta del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por sobre la de la titular del PRO, Patricia Bullrich, para ocupar la presidencia de la Nación.

“Los dos muy valiosos, pero claramente la estrategia que propone Larreta es superadora en términos de lograr un cambio verdaderamente profundo y construir las bases de un desarrollo a largo plazo”, dijo Quirós en una entrevista al canal América TV.

En esa línea, el ministro afirmó que de arribar a la jefatura de Gobierno porteño tendrá “una relación muy natural” con el Poder Ejecutivo nacional porque confía que ahí “estará Larreta”.

“Me pregunté durante todo el año pasado qué sentido tenía ser un precandidato más si no iba a ser diferente a lo que ya había. La respuesta que me di a mí mismo es que la sociedad necesita reconstruir su capacidad de cooperación”, resaltó Quirós, y aseguró tener “algo diferente para proponerle a la sociedad”. Asimismo, consideró haber “cuidado mucho” su palabra y que no “aprovechó situaciones” siendo un alto funcionario porteño, algo que, según él, le permitió “construir confianza con el ciudadano”.

Consultado sobre cómo destrabar la problemática de los piquetes en la Ciudad, subrayó: “El piquete es un conjunto de personas que expresan un problema severo socioeconómico real, que está siendo tratado de manera inapropiada, porque llevamos más de una década y no se resolvió”.

En ese sentido, sostuvo que se debe “terminar con la intermediación” de las organizaciones sociales que “se dedican a organizar piquetes”. “Hay que ir a las personas, no mediar por las organizaciones”, aseveró. En otro orden, Quirós señaló que de haberse aprobado el uso de las pistolas Taser se habría evitado la muerte de la oficial de la Policía porteña Maribel Nélida Zalazar, asesinada de dos balazos con su propia arma en la estación Retiro de la línea C.

“Es increíble que en Argentina estemos discutiendo las Taser. Es una solución apropiada que usan 300 policías del mundo, para situaciones en las que la Policía tiene que controlar a una persona”, argumentó.