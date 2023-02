Scioli se manifestó a favor de convocar a una mesa política del FdT

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se manifestó ayer a favor de convocar a una mesa política del Frente de Todos (FdT) al considerar que "es coherente con lo que se ha hecho siempre" y aseguró que "es bueno que se converse" dentro de la coalición de cara a las próximas elecciones.



"¿Cómo no voy a ver bien convocar a una mesa política del FdT?. Es coherente con lo que se ha hecho siempre y con lo que hace la oposición. Hoy hay una mesa política clara que lleva adelante Juntos por el Cambio en Villa La Angostura", afirmó Scioli en declaraciones a radio Con Vos.



De esta forma, el embajador se refirió a los encuentros que mantuvo el expresidente Mauricio Macri con dirigentes de la oposición como la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el titular de la Auditoria General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto.



"La dirigencia del FdT tiene que organizarse. Faltan cuatro meses para el cierre de listas y, como se definió una estrategia en 2019, es bueno que se converse de estas cosas", remarcó el exgobernador bonaerense.



Al ser consultado por una posible candidatura, Scioli aseguró que va a estar "como hace más de 20 años donde crea que me necesiten y pueda ayudar".



"Cuando llegue el momento lo decidiré y lo conversaré con mi espacio político. De acuerdo al deseo de la gente y si pienso que puedo ser útil, haré lo que tenga que hacer. Con mi experiencia, estoy preparado para lo que sea y no tengo que desarrollar una campaña porque la gente ya me conoce", remarcó.



En ese sentido, sostuvo que actualmente se encuentra "enfocado en implementar y ejecutar cada uno de los puntos que el 23 de enero firmaron" el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente Alberto Fernández.



"Esta semana va a ser muy intensa porque vienen de todas las áreas de nuestro gobierno que se vieron reflejadas en ese acuerdo. Tenemos un gran encuentro el martes con 14 funcionarios para avanzar en la integración energética y otros ejes", detalló.



De esta forma se refirió al acuerdo estratégico alcanzado entre los gobiernos de Brasil y Argentina y aseguró que "no hay precedentes de un acuerdo de estas características".



"Ahora hay que implementar la declaración de los presidentes que es prácticamente un plan de gobierno binacional. He trabajado desde octubre en identificar todas las posibilidades de puntos de interés común", completó.