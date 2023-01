Patricia Bullrich se diferenció de Macri

La presidenta del Pro Patricia Bullrich confesó ayer que la política de Desarrollo Social de un eventual gobierno nacional liderado por ella "va a ser completamente diferente" a la que tuvo la administración de Mauricio Macri, cuando esa cartera ministerial era encabezada por Carolina Stanley.

"Me parece que uno de los temas en que fallamos fue nuestra política de desarrollo social, que fue la continuidad del kirchnerismo con más plata. Ahí había que hacer un cambio total. Mi política social va a ser totalmente diferente a la del gobierno de Macri", reveló.

"La gente quiere una persona que sea capaz de decidir que no haya más piquetes, que haya 180 días de clases y que se mejore la calidad educativa. Voy a cambiar los planes sociales por seguros de desempleo. Voy a hacer cosas de fondo, profundas. La gente quiere orden y cambio, que no haya más empleados públicos que privados", describió.

Sobre las especulaciones en torno a una posible candidatura de Mauricio Macri, se limitó a decir que el fundador del PRO nunca expresó su deseo de competir en las próximas elecciones, y descartó que esa decisión vaya a modificar su propia postulación.

"Él dijo hasta ahora que no está sumado. Yo me voy a presentar a las elecciones. Estoy recorriendo el país entero por tercera vez. El compromiso que tengo con la gente no lo voy defraudar", ratificó.

Para Bullrich, "hay que animarse a correr del centro de la escena aquellos que han trabado la Argentina y animarse a enfrentarlos", tarea que requiere coraje y firmeza.

"Ese es el gran tema que está discutiendo no solo entre Larreta y Patricia sino a lo largo y ancho de Juntos por el Cambio", insistió.