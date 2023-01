Alberto Fernández salió a defender su gobierno

El presidente Alberto Fernández se mostró decidido en los últimos días a defender su gestión de Gobierno en los albores de un trascendental año electoral, más allá de si se presenta como candidato en los comicios presidenciales.

Esta vocación del jefe de Estado quedó plasmada en un video de unos tres minutos que subió a sus redes sociales el 11 de este mes, cuando citó una frase del exmandatario Mauricio Macri pronunciada en octubre pasado, en Madrid, España. En aquella ocasión, el fundador del PRO había dicho que la Argentina "claramente, debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años".

"¿Qué futuro puede tener un país que tiene un expresidente recorriendo el mundo diciendo que su pueblo es la sociedad más fracasada de los últimos 70 años?", expresó Fernández "¿Fracasada la sociedad con la mejor salud pública del continente? ¿Con una educación pública que dio cinco premios Nobel? ¿Fracasada la sociedad que juzgó y condenó a los genocidas? ¿Qué recuperó la democracia al grito de 'Nunca Más' y la defendió para siempre? ¿Fracasada la sociedad que siempre estuvo a la vanguardia en derechos para todo el pueblo trabajador?", se preguntó para refutar aquellos dichos de Macri.

No obstante, desde el entorno del Presidente aclararon que el mandatario no está en "modo campaña". Y acotaron: "Nos alegra que piensen que pueda ser candidato, pero solo se trató de un spot sobre la gestión".

Más críticas a Macri

Pero el jefe de Estado volvió a referirse a Macri dos días después, al encabezar un acto de entrega de viviendas en los barrios Nueva Pompeya y Parque Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Fernández apuntó varias veces contra el exmandatario, cuando recordó que quien "dejó gente hambrienta se llama Macri"; y "el que les prometió la revolución de la alegría cerró 23.000 Pymes".

Fernández sostuvo con su gestión se empezó "a recuperar el salario real que se cayó en el Gobierno de Macri en más del 20%". Y al dirigirse directamente al expresidente, aseguró: "Los peronistas sabemos que mejor que decir es hacer y que prometer es realizar, Macri".

No obstante, aclaró en ese acto desarrollado en el sur del distrito porteño que no estaba haciendo campaña para una eventual reelección de su mandato. "Cuando termine mi Gobierno me iré con los mismos bienes con los cuales llegué", aseveró el Presidente.

El miércoles pasado, en Mendoza, al inaugurar la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de la localidad de El Paramillo, Fernández afirmó que las obras que impulsa el Gobierno nacional en todo el país "no tienen un sentido electoralista". Un día antes, en la inauguración de una ampliación del Hospital Rubén Caporaletti en el partido bonaerense de José C. Paz, también fue filoso contra Macri, cuando recordó que "destruyó dos millones de puestos de trabajo". Además recordó que "lo único que nos frustró a los argentinos, es ese Presidente que tuvimos y que se llamó Mauricio Macri".

Otros nombres

En la danza de nombres de posibles candidatos presidenciales del Frente de Todos para este 2023 parecen insinuarse los nombres de los ministros Sergio Massa (Economía) y Eduardo de Pedro (Interior). En tanto que Axel Kicillof parece estar mejor perfilado para postularse a reelegir como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Fernández mantiene contacto con intendentes, como el que tuvo en Chapadmalal con los jefes comunales de Morón, Lucas Ghi; Villa Gesell, Gustavo Barrera; Berazategui, Juan José Mussi; Ensenada, Mario Secco; Benito Juárez, Julio César Marini; Tapalqué, Gustavo Cocconi; y Monte Hermoso, Roxana Sotelo; a quienes les planteó la idea de hacer "un país federal y más igualitario" y de atender "las necesidades" de los "bonaerenses y de la Argentina toda".

O como el que tuvo en la localidad de Los Cardales, en el partido de Exaltación de la Cruz, con los intendentes de Carlos Ramil (Escobar); Federico Achával (Pilar); Ricardo Alessandro (Salto); Ramón Salazar (San Pedro); Diego Nanni (Exaltación de la Cruz); el legislador provincial, Carlos Puglelli; y los interinos de Zárate, Ariel Ríos; y de Colón, Pablo Pino; a quienes convocó a "seguir trabajando juntos" porque les espera "un año de crecimiento" y que van "en el camino correcto".