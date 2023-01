Reunión de la Federación Agraria por la sequía

Productores de los distritos VI y VII se reunieron ayer en la sede de la filial Pergamino de Federación Agraria Argentina (FAA), ubicada en Pinto y Estrada preocupados por la sequía que está castigando a la zona núcleo del país.

Las cifras son alarmantes ya que se estima que las pérdidas en trigo, maíz y soja sean de 10.400 millones de dólares. A nivel local, la Sociedad Rural Pergamino (SRP) publicó ayer un informe en el que ubica el impacto económico en 190 millones de dólares para el 2023.

Ante este contexto, la reunión que se desarrolló hoy en la ciudad tuvo como objetivo acordar medidas a seguir para paliar los desastres originados por la ausencia de lluvias. Se espera que en las próximas horas FAA emita un comunicado con las resoluciones tomadas en el cónclave.

En el encuentro se hicieron presentes los representantes de las filiales de Pergamino, Alcorta, Empalme, Arroyo Seco, Junín, Álvarez, Coronel Bogado, Sancti Spiritu y Villegas, entre otros.

El presidente de FAA, Carlos Achetoni, habló en exclusiva con diarionucleo.com y expresó: "Esta asamblea nació primeramente como una reunión en la filial y luego, teniendo en cuenta la sequía que estamos atravesando, decidimos hacer una reunión de todo el distrito VII y luego se sumó el distrito VI. La idea es escuchar y aunar criterios para avanzar sobre la problemática. Ya hemos pasados otras sequías, pero en aquel entonces no había retenciones y eso nos permitía tener un resguardo de dinero para hacer frente a la situación y hoy por hoy al tener que pagar retenciones en medio de una gran sequía el productor más pequeño ya no tiene espalda para hacerle frente".

Y agregó: "Desde el Gobierno han hecho un efecto recaudatorio, pero nunca se ocuparon en realizar una previsión para mitigar situaciones tan complejas como la que nos está golpeando".

Marcelo Banchi, vicepresidente 2ª de FAA, estuvo presente en el cónclave y fue uno de los oradores junto a Achetoni y a la secretaria gremial Andrea Sarnari. Al respecto, Banchi habló con diarionucleo.com acerca del encuentro y dijo: "Venimos con una gran preocupación para ver cómo salimos adelante y qué medidas vamos a tomar. Esta mañana nos reunimos con todos los directivos del país del Consejo Directivo Central y llegamos a la conclusión unánime de que el Estado está ausente en esta problemática que estamos viviendo y resolvimos tomar medidas para que nos escuchen. Las medidas que hasta ahora ha tomado el Gobierno han sido parches muy puntuales que no llegan al productor.

Todos los gobiernos han extraído de campo los dólares que necesitan usar para otras cosas y hoy somos nosotros los que necesitamos ayuda para seguir produciendo". Banchi sostuvo que desde FAA vienen reclamando desde hace tiempo la existencia de un seguro para la sequía y que han solicitado reuniones con el ministro de Economía, Sergio Massa, pero siempre fueron derivados con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.

En cuanto a la situación que viven los pequeños y medianos productores, el vicepresidente 2º de FAA, sostuvo. "La situación es crítica. No sabemos qué pasará con los arrendamientos ya que algunos están por vencer y en el mes de julio vencen todos. También hay mucha preocupación por los insumos, pero la mayor preocupación es la AFIP. No nos da tregua y ya han cerrado las cuentas de muchos productores por no pagar un anticipo de ganancias que no se sabe si el productor va a tener".