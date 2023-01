Ataque racista: internaron a un joven tras una golpiza

Un basquetbolista etíope fue víctima este viernes de una brutal golpiza en Mar del Plata donde un grupo de jóvenes lo enfrentó a la salida del boliche con insultos racistas y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

Se trata de Alfieri Welega Fresno, jugador de Racing Club de Avellaneda, quien fue interceptado por cinco adolescentes en horas de la madrugada en la zona de discotecas ubicada en Playa Grande.

Según consignó el medio local La Capital, el deportista había asistido con sus amigos al conocido local Mr. Jones donde llamó la atención de los presentes por su gran altura. Pero también por otras características físicas, por lo cual varios comenzaron a insultarlo, reirse de él y hacerle comentarios racistas sobre su color de piel. Llegado determinado momento de la noche, tanto Fresno como el resto de sus amigos decidieron retirarse del lugar. Aunque detrás de ellos, salió otro grupo de jóvenes que comenzaron a molestarlo en la vía pública.

El conflicto se desató cerca de la intersección de Aristóbulo del Valle y Avellaneda, donde los gritos se volvieron más insistentes: “Ey negrito, negrito”, le gritaban al basquetbolista.

Segundos después, otro comentario desató la furia. “Saquen a este negro de acá y a este otro porque los rompo todo”, le habría dicho uno de los atacantes al basquetbolista, según contó un testigo del hecho. Fue entonces que comenzó la pelea en la cual Fresno fue golpeado brutalmente hasta sentirse mal.

Fueron sus amigos quienes detectaron que el joven estaba teniendo problemas para respirar cuando llamaron al 911 y pidieron ayuda. No obstante, como tenían un auto, decidieron no esperar a la ambulancia y trasladarlo rápidamente al Hospital Materno Infantil, donde llegó con pérdida de conocimiento, lo estabilizaron y confirmaron que no tuviera ninguna herida de gravedad

Tras el primer diagnóstico, fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos, donde quedó internado para que le realizaran diferentes estudios. Según señalaron, el joven tenía un hematoma en el ojo y raspaduras en las rodillas.

Ni él ni sus amigos realizaron una denuncia por el hecho. En este sentido, la policía señaló que espera a que Fresno esté en condiciones de declarar, para que “pueda dar testimonio de lo ocurrido y expresar si desea o no instar a la acción penal”.

Asimismo, señalaron que en el lugar donde ocurrió la pelea no hay cámaras municipales por lo que para ver las imágenes del enfrentamiento deberán solicitar las grabaciones privadas.